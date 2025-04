Con 25 gol subiti in 33 partite. Il Napoli di Spalletti finì con 28 gol incassati. E dire che era cominciato con i tre gol di Verona. Buongiorno ha saltato un terzo dei match

Il gol di Valverde regala al Napoli il primato di miglior difesa d’Europa.

I minuti di recupero hanno portato bene al Napoli in questa domenica di Pasqua. A Bologna Orsolini ha regalato il primato alla squadra di Conte e l’ennesima crisi di nervi all’allenatore interista Simone Inzaghi. Ma non è finita. Perché a Madrid, nei minuti di recupero, uno splendido tiro al volo di Valverde sul secondo palo ha consentito al Real Madrid di battere l’Atletico Bilbao, di tenere aperto il campionato (è a quattro punti dal Barcellona e c’è ancora lo scontro diretto). E ha anche consegnato al Napoli il primato di miglior difesa d’Europa da solo.

La squadra di Conte, con 25 gol subiti in 33 partite, è la formazione che ha incassato il minor di numero reti nei cinque principali campionati europei, ossia Premier, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue1. Il primato era condiviso proprio con l’Atletico Bilbao che però ha subito il gol proprio nei minuti di recupero.

Il Napoli ha subito 25 gol in 33 partite. Nessuno come gli azzurri. Il Psg ne ha subiti 27 ma in 29 partite, quindi con quattro partite in meno. Il Bilbao appunto 26 ma in 32 partite (una in meno del Napoli). L’Arsenal, miglior difesa della Premier League, ha incassato 27 reti in 33 partite. In Germania c’è il Bayern che di reti ne ha prese 29 in 30 partite. Volendo allargare lo sguardo, possiamo osservare anche quel che accade nella Liga Portoghese e lì in effetti ci sono tre squadre con 25 reti incassate e si tratta di Sporting, Benfica e Braga. Ma, attenzione, hanno giocato trenta partite, tre in meno rispetto al Napoli.

Il Napoli aveva cominciato con i tre gol subiti a Verona

Il Napoli che vinse lo scudetto con Spalletti terminò il campionato con 28 reti incassate. Di partite ne mancano ancora cinque. Lo scorso campionato gli azzurri chiusero con 48 reti al passivo. Il Napoli in campionato ha subito sette reti in meno rispetto all’Inter di Inzaghi con cui condivide il primato in classifica. Atalanta e Juventus, con 30 reti, sono le squadre al secondo posto in questa speciale classifica.

In pochissimo tempo, Conte è riuscito a trasformare una difesa colabrodo in una capace di chiudere 15 partite su 33 con la porta inviolata. E dire che il campionato era cominciato con i tre gol presi a Verona. E che il Napoli ha subito reti per otto giornate consecutive, dalla 21esima alla 28esima. Senza dimenticare che Buongiorno – pilastro difensivo – ha saltato un terzo delle partite di campionato. Infortuni hanno colpito anche Olivera, così come Spinazzola. E Rafa Marin ha appena esordito come titolare, alla 33esima giornata.

Una menzione speciale va ad Alex Meret ennesima dimostrazione dell’incompetenza della tifoseria napoletana che da sempre lo critica. Un signor portiere che con splendide prestazioni ha significativamente contribuito a questo primato. Tra l’altro ha parlato due rigori.

