Milan, “solo a calcetto si può giocare a chi fa un gol in più” (Ordine)

A Rennes perde ma passa il turno. Non è il caso di farsi illusioni per il futuro europeo: “difesa di carta velina”, zero filtro a centrocampo e Leao con la luna storta

L’analisi della partita di Europa League tra Rennes e Milan. All’andata a San Siro il Milan ha vinto per 3-0, ieri sera ha perso per 3-2. In virtù del risultato dell’andata vola agli ottavi di Europa League. Tuttavia la prestazione è stata deludente, troppo i tre gol subiti. La filosofia del “fare sempre un gol in più dell’avversario” funziona solo a calcetto. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale.

Il Milan non può certo vantarsi della qualificazione

“Dalla tempesta in Bretagna il Milan torna con una qualificazione di cui non può certo menare vanto. Troppi i tre gol subiti, d’accordo gli ultimi due su rigore, a dimostrazione di una fragilità complessiva che non può certo infondere ottimismo per il futuro in Europa League né per il finale del campionato. E non è solo una questione di una difesa di carta velina. No, è una questione legata alle caratteristiche e al disegno tattico scelto da Pioli per questo Milan che non ha barriere protettive a centrocampo. Solo a calcetto si può giocare a chi fa un gol in più!”

Anche la serata di Leao merita un approfondimento

Ordine continua commentando la prestazione di Leao:

“Ha ragione Florenzi che lo conosce meglio di tutti noi: «Se Rafa si alza con la luna storta…». Ecco il portoghese sembra proprio sveglio dal riposino pomeridiano con la luna storta perché in sequenza “sporca” tre perfette giocate degne del suo noto repertorio. Se questo Milan continua a incassare gol anche dal Rennes che non è certo un rivale di rango, beh allora la conseguenza è molto semplice. Non si possono coltivare grandi illusioni sul futuro europeo e bisogna anzi immaginare difficoltà nei prossimi due appuntamenti di campionato“.

