Mbappé ha comunicato al Psg che non accetterà controproposte (Romano)

Nei prossimi giorni il comunicato ufficiale, ma intanto il Psg sta studiando i tre acquisti per rinforzare la squadra nella prossima stagione

È arrivata ieri la notizia che Mbappé ha finalmente preso una decisione definitiva e avvisato il Psg che non utilizzerà la clausola di estensione del suo contratto, ma lascerà il club in estate. La decisione questa volta è definitiva, tanto che Fabrizio Romano scrive oggi che l’attaccante francese ha anche precisato che non accetterà nessuna controproposta, come accaduto due anni fa.

Il Paris Saint-Germain ha già preparato il piano di riserva per il dopo Mbappé. Ci saranno almeno tre grandi acquisti quest’estate. Un top player per sostituire Kylian in anticipo, ovviamente; ma anche un grande centrocampista e un difensore centrale di grande talento si uniranno al PSG.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain already prepared their backup plan without Mbappé since December. There will be at least three big signings this summer. A top player to replace Kylian upfront of course; but also a top midfielder and a top talented centre back will join PSG. pic.twitter.com/fF53kcQ5mp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2024

Mbappé non cambierà idea questa volta

Kylian Mbappé ha detto al PSG che non c’è possibilità di tornare indietro sulla sua decisione e non vuole ricevere alcuna controproposta. Per questo Mbappé e il PSG comunicheranno insieme nei prossimi mesi in via ufficiale e formale le condizioni definitive della sua uscita a fine stagione.

🚨🔐 Kylian Mbappé has told PSG that there’s no way back for his decision and he doesn’t want to receive any counter-proposal. This is why Mbappé & PSG will communicate together in the next months via official and formal way the final terms of his exit at the end of the season. pic.twitter.com/WcwS5ttOJU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2024

Secondo L’Equipe “la priorità resta Victor Osimhen, anche se circola anche il nome di Mohamed Salah”. Per L’Equipe “il risparmio generato dalla partenza del suo attaccante di punta è dell’ordine di 200 milioni di euro all’anno, il che offre comunque un margine di manovra abbastanza netto per convincere alcuni giocatori di talento”. E “Osimhen non sarebbe contrario a un ritorno in Ligue1, dopo una stagione al Lille (2019-2020) dove lo aveva portato Luis Campos”

ilnapolista © riproduzione riservata