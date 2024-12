Il Psg non sostituirà Mbappé con un solo uomo, ma la priorità resta Osimhen (L’Equipe)

“De Laurentiis la scorsa estate voleva 150 milioni, magari adesso si accontenterà di meno”. Un altro nome possibile è Salah.

Il Psg non ha intenzione di colmare il buco lasciato da Kylian Mbappé con un solo uomo. Lo scrive L’Equipe. Però per il giornale francese “la priorità resta Victor Osimhen, anche se circola anche il nome di Mohamed Salah”.

Per L’Equipe “il risparmio generato dalla partenza del suo attaccante di punta è dell’ordine di 200 milioni di euro all’anno, il che offre comunque un margine di manovra abbastanza netto per convincere alcuni giocatori di talento”. E “Osimhen non sarebbe contrario a un ritorno in Ligue1, dopo una stagione al Lille (2019-2020) dove lo aveva portato Luis Campos”.

L’Equipe scrive anche anche che Aurelio De Laurentiis, “dopo essere stato inflessibile la scorsa estate assicurando che non sarebbe partito per meno di 150 milioni di euro, ora potrebbe rivedere al ribasso le sue pretese”.

Sono comunque tanti i nomi che il Psg ha in agenda. Bernardo Silva, che ha una clausola rescissoria intorno ai 60 milioni di euro. O Rafael Leao, “anche se è un giocatore di fascia e la società è già ben attrezzata”. Poi Joshua Kimmich e Bruno Guimaraes.

Ma “i campioni di Francia in carica stanno pensando anche ad ingaggiare giovanissimi giocatori già affermati ai massimi livelli, come Gavi”, o Leny Yoro.

In ogni caso, conclude L’Equipe, “la vera domanda a cui il Paris deve rispondere è: chi guiderà il mercato estivo? Se il club ha assicurato nei giorni scorsi che il futuro di Luis Campos non è legato a quello di Mbappé, l’ufficializzazione di questa scelta potrebbe stravolgere il discorso ufficiale. Questa partenza è per lui un fallimento. E ai proprietari del Qatar non piacciono molto gli scacchi”.

