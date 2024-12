Mazzarri non è stato ancora informato dell’esonero, tra poche ore l’allenamento (Pedullà)

Potrebbe dirigerlo oppure no e cambierebbe poco. In panchina col Barcellona andrà Calzona.

Mazzarri non è stato ancora informato dell’esonero, tra poco dirigerà l’allenamento. Lo scrive sul suo sito l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Il Napoli viaggia verso una svolta immediata. E vale quanto vi abbiamo anticipato (non confermato) nella tarda serata di ieri: Calzona più Hamsik per una soluzione rapida e già alla vigilia di Napoli-Barcellona, fondamentale snodo Champions di mercoledì. Nel senso che l’attuale ct della Slovacchia ha già detto sì e c’è anche il via libera della sua attuale Federazione. Sono ore cruciali per una decisione che è stata ormai presa, con effetto immediato, e che non può essere procrastinata.

Walter Mazzarri non ha ancora ricevuto comunicazioni, tra poche ore è in programma l’allenamento, potrebbe dirigerlo oppure no e cambierebbe poco. De Laurentiis ha deciso a dispetto di chi aveva sentenziato “Mazzarri in panchina contro il Barcellona e poi l’esonero”. La strada è un’altra e ADL la vuole percorrere fino in fondo.

Napoli, i giocatori protestano con Mazzarri nell’intervallo poi si scusano.

Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Ecco cosa scrive il Corsera:

I giocatori protestano con Mazzarri nell’intervallo della partita col Genoa poi a mente fredda si scusano. In campo passano dall’arrendevolezza alla sfrontatezza. Rabbia, depressione e scatto d’orgoglio: questa alternanza di sentimenti è una costante in casa Napoli e le fiammate, a sprazzi, in campo ne sono la cartina di tornasole. Sono, anche queste, la certificazione del grande caos. Il cambio in panchina — da Garcia a Mazzarri — non ha prodotto effetti, il Napoli ha cronicizzato la sua crisi ma le responsabilità non sono tutte dell’uomo in panchina, chi prima e chi dopo.

Calzona da subito, nello staff Hamsik e Sinatti

Lo scrive su X Matteo Moretto di Relevo.

La Federazione slovacca ha dato il via libera a Francesco Calzona per ricoprire il doppio ruolo di CT e allenatore del Napoli almeno fino a fine stagione.

Aurelio De Laurentiis ha scelto lui per sostituire Walter Mazzarri.

Il presidente vuole cambiare da subito, come abbiamo raccontato.

Nella giornata di domani è previsto l’incontro finale tra De Laurentiis e Calzona per definire l’accordo nei dettagli e firmare i contratti. Nello staff di Calzona ci saranno sia Marek Hamsik sia Francesco Sinatti, ex preparatore atletico di Luciano Spalletti.

In mattinata aveva scritto:

Il Napoli sta seriamente valutando di cambiare ancora allenatore. Walter Mazzarri può essere esonerato prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Ore di riflessione. In mattinata contatti fitti con Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia. Ha lavorato con Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Ricoprirebbe il doppio incarico.

