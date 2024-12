Mazzarri ha fatto 12 partite come Garcia e il suo Napoli ha 6 punti in meno

Quindici punti in dodici partite. Garcia è stato esonerato al quarto posto, oggi il Napoli è nono.

Mazzarri ha fatto 12 partite come Garcia e il Napoli ha 6 punti in meno.

Per fortuna il gol di Ngonge ha evitato a Mazzarri la sesta sconfitta in dodici partite, saremmo stati al 50%. Cinque sconfitte in dodici partite. Il bilancio dell’allenatore toscano al è nettamente peggiore rispetto a Garcia. Il francese in 12 partite ha ottenuto 21 punti, Mazzarri 15 cioè sei in meno. Ha preso il Napoli al quarto posto, oggi è nono a sei punti dal quarto posto ma l’Atalanta ha una partita in meno. Il bilancio è decisamente negativo. Con Mazzarri 4 vittorie (1 solo fuori casa, contro l’Atalanta, all’esordio, poi Cagliari Salernitana e Verona); 5 sconfitte (Juventus, Inter, Roma, Torino, Milan); 3 pareggi (Monza, Lazio, oggi Genoa).

Mazzarri a Dazn

Al termine della partita col Genoa Mazzarri ha difeso la propria squadra convinto che non hanno commesso errori

«I giocatori fanno quello che possono. Facciamo tutti quello che si può e ci gira male. Mi dispiace per questo pubblico eccezionale che anche oggi ci ha sostenuto e che meriterebbe di più. Quest’anno pe rilasciato momento è così e bisogna prenderne atto e pedalare. Dobbiamo correggere quei pochi errori che facciamo. Noi non riusciamo mettere a frutto tutto il lavoro che facciamo. Non è facile dare spiegazioni per nessuno».

«Se si guarda nelle pieghe della partita nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni da gol e non sono andate. Se il Genoa fosse andato in svantaggio non ci sarebbe stato niente da dire e si sarebbe visto un altro Napoli. Mi dicono del possesso palla, ma non voglio neanche citarlo. È un periodo un po’ così. Dobbiamo lavorare e cercare di correggere la mezza sbavatura che ci ha fatto prendere gol».

