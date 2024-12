L’Atalanta batte anche il Sassuolo (sempre più vicino alla Serie B) ed è a più nove sul Napoli

Tre gol alla squadra di Carnevali che si sta allegramente avviando verso la retrocessione. Quinta vittoria consecutiva per Gasperini

L’Atalanta batte anche il Sassuolo (sempre più in Serie B) ed è a più nove sul Napoli.

L’Atalanta di Gasperini è alla quinta vittoria consecutiva in campionato e sale a quota 45, nove punti in più del derelitto Naòpoli di Mazzarri e De Lauentiis. La squadra bergamasca ha battuto uno dietro l’altro Frosinone Udinese Lazio Genoa e stasera il Sassuolo di Carnevali asfaltato 3-0. Il Sassuolo è terzultimo a 20 punti, pari col Verona, due in più del Cagliari, uno in meno dell’Empoli, due in meno rispetto all’Udinese, tre dal Frosinone.

L’Atalanta ha stravinto con gol di Pasalic, il solito Koopmeiners e Bakker. L’Atalanta ha tre punti in più del Bologna quinto che ne ha sei sul Napoli fermo a 36. I bergamaschi hanno segnato 17 gol in cinque partite

L’Atalanta adesso è nettamente favorita per il quarto posto. E appare al momento irrealistica l’ipotesi che il Napoli recuperi nove punti ai bergamaschi. Nel calcio per fortuna tutto può succedere.

L’Atalanta asfalta anche il Genoa (4-1): quarta vittoria di fila, 14 gol in 4 partite.

È l’Atalanta la favorita nella corsa al quarto posto. Ha battuto 4-1 il Genoa e ha avuto anche un gol annullato per fuorigioco dopo un check di sette minuti. La squadra di Gasperini è salita a 42 punti, al momento è sette punti davanti al Napoli che però deve ancora giocare contro il Milan.

L’Atalanta oggi è una squadra difficile da arginare. Nelle ultime quattro partite ha ottenuto quattro vittorie (contro Lazio, Udinese e Frosinone).

Oggi è andata in vantaggio con uno splendido gol di De Ketelaere, poi pareggio di Malinvskyi. L’1-1 ha retto poco. rete di Koopmeiners su punizione, poi gol annullato a Scalvini in fuorigioco millimetrico e poi nel finale i due gol di Zappacosta e di Tourè.

De Ketelaere, sei gol con i bergmaschi

L’Atalanta passa in vantaggio contro il Genoa al 21esimo della primo tempo grazie a un Euro gol di De Ketelaere che compie una prodezza con stop di destro e botta di sinistro che infila Martinez. Gol alla Cantona. L’esultanza con le mani alle orecchie fa infuriare tifosi e giocatori del Genoa, si accende addirittura un parapiglia. Poi nel secondo tempo il pari dell’ex Malinovskyi. E subito dopo bella punizione di sinistro di Koopmeiners. Due a uno per l’Atalanta. E poi nel finale altre due reti per il definitivo 4-1.

Il calciatore del Milan è in prestito all’Atalanta di Gasperini con cui ha collezionato 20 presenze e 5 gol (oggi il sesto). Quello che appare singolare è che il calciatore, arrivato con grandi entusiasmi in rossonero, non abbia trovato la stessa fortuna. Nella stagione in rossonero infatti ha collezionato 32 presenze in campo con 0 gol al suo attivo. Il calciatore belga che era arrivato come una stella nell’estate del 2022 è stato poi considerato uno dei maggiori artefici dello stop improvviso e dannoso e dannoso del Milan. Il gol di oggi ha un significato importantissimo dal punti di vista classifica pe ila squadra di Gasperini che è quarta alle spalle del Milan, ex squadra proprio di De Ketelaere.

Il Milan ha fortemente cercato di venderlo in estate, e solo dopo non esserci riuscito, si è arreso a darlo in prestito all’Atalanta con molta delusione della società che voleva a tutti i costi liberarsi di lui, come lo stesso De Ketelaere ha spiegato quando gli è stato chiesto se era stato il Milan a suggerirgli di trasferirsi altrove: «In parte sì. Ma anche io sapevo che avrei avuto poco spazio. Per tutta l’estate ci sono state trattative di mercato. Mi sono chiesto: aspetto la mia occasione, resto anche giocando un po’ meno o vado in un’altra squadra per mettermi alla prova? La seconda ipotesi mi faceva sentire meglio. L’Atalanta ancora di più. Voglio mettermi in mostra nel club. Non è che non volessi andare al Psv Eindhoven o in altre squadre, semplicemente volevo l’Atalanta. Qui sto giocando più alto, più vicino alla porta: in questo modo posso diventare di nuovo la migliore versione di me stesso. L’anno scorso invece ero un centrocampista offensivo».

ilnapolista © riproduzione riservata