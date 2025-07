Napoli interessato a Falcone del Lecce come vice Meret (Schira)

Il Napoli è alla ricerca di un portiere che possa alternarsi ad Alex Meret nella prossima stagione, e tra questi spunta il nome di Falcone del Lecce.

Napoli interessato a Falcone del Lecce

Scrive Nicolò Schira su X:

Torino, Roma e Napoli hanno mostrato interesse per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone. È tra i candidati per il ruolo di sostituto di Milinkovic Savic al Toro; mentre Napoli e Roma hanno chiesto informazioni per il ruolo di portiere di riserva.

#Torino, #ASRoma and #Napoli have shown interest in #Lecce’s goalkeeper Wladimiro #Falcone. He is among the candidates as Milinkovic Savic’s replacement at Toro; while Napoli and #Roma have asked info for the goalkeeper backup role. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2025

In questi ultimi anni abbiamo visto diversi portieri segnare, ma nessuno procurarsi mai un rigore. Ed è accaduto a Wladimiro Falcone, estremo difensore del Lecce, nel match contro il Bologna; Il Giornale scrive:

“Nel corso dei decenni quello del portiere si è trasformato da ruolo per temerari in posto fisso per travet. Niente più uscite travolgenti, obbligo di “giocare coi piedi” in qualità di “libero aggiunto” funzionale alla costruzione dal basso. Prima il portiere i gol doveva solo evitarli, ora ha l’incombenza di farli direttamente o indirettamente. Lode a Ivan Provedel per lo spettacolare gol di testa dell’1-1 al 94esimo in Lazio-Atletico Madrid; ma lode per Falcone che si è procurato un rigore in Lecce-Bologna all’ultimo secondo di recupero. Di portieri-bomber gli archivi sono ricchi, ma non si ha alcun precedente in campo professionistico di un portiere che abbia subito un fallo da rigore”.