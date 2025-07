Mbappé e “la vendetta contro il Psg”: il match col Real potrebbe essere un film hollywoodiano (L’Equipe)

Una reunion speciale al Mondiale per club per l'attaccante francese, che ha trascorso sette anni a Parigi ma è andato via portandosi dietro tanta amarezza.

Il Psg incontrerà il Real Madrid nella semifinale del Mondiale per club. E per Kylian Mbappé sarà un match speciale, visto che si ritroverà a sfidare la sua ex squadra.

Mbappé si prepara ad affrontare il Psg in semifinale al Mondiale per club

L’Equipe scrive:

Ci è voluto un po’, ma ne è valsa la pena. Dopo settimane di dubbi sulla rilevanza e l’interesse di questo Mondiale per club, il Psg ha offerto contro il Bayern Monaco la migliore pubblicità che la Fifa potesse sperare per la sua ultima creazione. Una partita di altissimo livello: gol bellissimi, colpi di scena, emozioni forti e suspense fino alla fine. Tutto ciò che costituisce la bellezza del calcio, e che era stato oscurato dalle insidie che questo torneo portava con sé, per i soldi spesi e per l’imposizione con cui era stato costituito. Il manifesto della semifinale non sarà meno bello, dal momento che il Psg affronterà il Real Madrid. L’occasione di una reunion speciale con Kylian Mbappé.

Ci vorrebbero tre libri per descrivere la storia tra l’attaccante francese e il suo ex club. Questo scontro sarebbe potuto essere girato a Hollywood, ma sarà ambientato vicino New York. Ci sono stati anche bei momenti tra Mbappé e il Psg, altrimenti non sarebbe rimasto sette anni diventando il miglior marcatore del club. Ma il divorzio col botto, che è ancora sotto lo sguardo dei tribunali, ha lasciato il posto a un’ostinata amarezza. Per il club sarà un’occasione di confermare il cambio di progettualità dopo aver vinto la Champions senza la sua superstar; per Mbappé, una questione d’orgoglio, se non di vendetta.