Hülkenberg scrive la storia: a Silverstone il primo podio dopo 238 gare in Formula 1

Nico Hülkenberg ha scritto un pezzo di storia in Formula 1: al Gran Premio di Silverstone, il pilota classe 1987 della Sauber è salito per la prima volta sul podio nel 239esimo della sua carriera.

La Faz scrive:

Nico Hülkenberg ha fatto scalpore in Formula 1; 5593 giorni dopo il suo debutto, è passato dalla 19esima posizione di partenza al terzo posto, segnando il più grande successo della sua carriera. Detiene il record per la maggior parte delle gare senza un piazzamento tra i primi tre, ma oggi ha beneficiato di una scelta intelligente di pneumatici nella pioggia di Silverstone e ha anche mostrato una prestazione impeccabile.

Il pilota ha dichiarato dopo la gara:

«Non riesco ancora a capire cosa abbiamo appena fatto. Non siamo crollati sotto pressione».

A completare il podio, primo e secondo posto per Norris e Piastri della McLaren. Hamilton quarto, Leclerc quattordicesimo.

«Fin dall’inizio del weekend abbiamo mostrato di avere un buon passo, probabilmente il migliore della stagione dopo Monaco», ha esordito Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1. «Siamo lì dall’inizio e c’è un po’ di frustrazione perché non siamo stati capaci di mettere tutto insieme in qualifica, quantomeno nell’ultimo giro, e dunque concludiamo al quinto e sesto posto. Però il passo gara era buono, siamo sempre un pochino meglio la domenica che il sabato, e fin dall’inizio stiamo mostrando di essere forti, per cui possiamo essere fiduciosi per domani», ha aggiunto.

Anche Leclerc ha commentato le qualifiche ammettendo le sue responsabilità durante un intervento a Canal+: «Sono molto deluso e Fred (Vasseur, ndr) dovrebbe essere a sua volta deluso dal mio lavoro di oggi in macchina. Ancora una volta purtroppo, e questa è la mia impressione a caldo, ormai da una decina di gare ho perso il feeling in qualifica e non metto tutto insieme. Sono il primo colpevole ed è piuttosto deludente, perché la qualifica è stata una delle mie qualità migliori in passato (…) Quando si parte sesti poi è tutto molto più complicato e dunque il sabato ci mette in una situazione difficile. Ma lo ripeto ancora una volta, devo fare meglio».