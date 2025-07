Lang-Napoli, scambio di documenti nelle prossime ore: affare da 28 milioni più il 10% sulla rivendita (Moretto)

Osimhen ha scelto il Galatasaray, pool di sponsor pronti a sostenere l’operazione (Corsport)

Victor ha deciso: vuole restare in Turchia e ha comunicato al club di Istanbul la sua decisione. Il Napoli non farà sconti: "Per acquistarlo non servirà un accordo, bisognerà presentarsi da De Laurentiis con i 75 milioni di euro"