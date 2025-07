Ladri di Biciclette al Tour de France, 11 biciclette rubate alla Cofidis (L’Equipe)

La Cofidis ha rischiato di non partire al Tour. Undici biciclette rubate, sei ritrovate, cinque disperse.

Succede, anche al Tour de France. E nello specifico a Lille Come racconta l’Equipe. Il camion della Cofidis è stato svaligiato sabato sera, dopo la prima tappa del Tour. Sono state rubate undici biciclette, ciascuna del valore di 13.000 euro. Questa mattina la squadra guidata da Cédric Vasseur ha avuto la spiacevole sorpresa di scoprire l’assenza di undici biciclette, sottratte dal furgone delle riparazioni parcheggiato a circa 150 metri dal loro hotel a Bondues, vicino all’aeroporto di Lille.

Undici biciclette rubate alla Cofidis al Tour de France

Dh Le Sports aggiorna: Mentre cinque biciclette sono state rapidamente ritrovate tra i cespugli che circondano la struttura, altre sei risultano ancora disperse. Questo ovviamente non ha impedito a Bryan Coquard e ai suoi compagni di squadra di partire (i corridori hanno bici di riserva), ma i danni ammontano a oltre 50.000 euro

La dinamica

Lo sportello del camion-officina è stata forzato, portando così a questa perdita che chiaramente colpisce tanto a livello economico quanto pratico. La fortuna del team è che il quartier generale non è lontano. “Grazie alla presenza del servizio di gara a dieci minuti di distanza, è stato possibile ritirare delle biciclette sostitutive per garantire la partenza dei corridori per la seconda tappa, la Lauwin-Planque. Un agente di sicurezza era presente nei pressi del camion, ma i criminali sono riusciti a eludere la sua vigilanza e a rubare biciclette del valore di 13.000 euro ciascuna. La polizia si è recata sul luogo del furto e si prevede che tornerà a breve dalla squadra del nord, che molto probabilmente sporgerà denuncia”.

Il comunicato

Il comunicato del club “Sabato sera, il team Cofidis è stato vittima di un furto con scasso – scrive la squadra sui social – Lo sportello del camion-officina è stato forzato e undici delle nostre biciclette LOOK Cycle sono state rubate nonostante le misure di sicurezza in atto. Gli agenti di polizia sono arrivati ​​in hotel la mattina per osservare la scena e avviare le indagini. Il team Cofidis condanna fermamente questo atto di inciviltà e invita i responsabili a mostrare senso civico e senso di responsabilità”. Diventerà l’ennesimo aneddoto da raccontare