Inghilterra preoccupante all’Europeo femminile: contro la Francia vulnerabili e fuori forma (Guardian)

L’Inghilterra ha perso il primo match all’Europeo femminile in Svizzera contro la Francia 2-1, non senza polemiche. E’ stato, infatti, annullato dal Var un gol dell’attaccante delle Leonesse Alessia Russo per un fuorigioco sospetto. Non è sembrata l’Inghilterra di tre anni fa che vinse dominando l’Europeo e per la ct Sarina Wiegman si è trattata della prima sconfitta in panchina nella competizione, tra Olanda e nazionale inglese.

Il Guardian scrive:

Le leonesse torneranno a casa se non migliorano. Contro l’Olanda è necessaria una prestazione superiore. I fan inglesi a Zurigo hanno una nuova canzone preferita, sostituendo la parola “Tequila!”con “Sarina”. È un divertente twist degli anni’ 50 di the Champs. Il nome della band è adatto, almeno per qualche altro giorno, per lo status dell’Inghilterra come campione in carica, ma allo Stadion Letzigrund contro la Francia la squadra di Sarina Wiegman ha dimostrato di essere in serio pericolo per l’eliminazione da Euro 2025. L’Inghilterra troverà l’alibi del gol di Russo annullato sullo 0-0 per fuorigioco, che non c’era nemmeno con le immagini ingrandite dal Var, ma la verità è questa: se le inglesi non miglioreranno notevolmente quando affronteranno l’Olanda mercoledì, probabilmente saranno fuori dai giochi prima di affrontare il Galles nella loro ultima partita del girone (a meno che poi la Francia non perda col Galles).

Perdere contro le francesi non è motivo di preoccupazione, anche perché hanno affrontato una squadra ostica, semifinalista tre anni fa e una delle più in forma nel 2025. Ma è stato il modo in cui l’Inghilterra ha giocato a far suonare il campanello d’allarme. Le Leonesse hanno fatto due tiri in porta, perso troppi duelli (52 a 37) e sembravano vulnerabile. Ci sono stati troppi errori di sciatteria, troppe giocatrici non al top. Ci sono stati aspetti positivi dell’Inghilterra durante la partita, le giovani Agyemang e Clinton hanno dato energia, e nel primo quarto d’ora di gara hanno giocato meglio rispetto alla Francia. Ma gli altri 75 minuti sono stati il problema. Una delle preoccupazioni di fondo su questa nazionale negli ultimi due anni resta l’incoerenza cronica. Ci sono state quasi due squadre in campo in 24 mesi: una versione sprecona, e una impressionante che ha battuto la Spagna campione del mondo.