Osimhen e Lukaku la nuova coppia d’attacco del Napoli? Sportmediaset lancia l’idea (un po’ utopistica)

Victor Osimhen vuole continuare la sua carriera al Galatasaray, rifiutando le avances della Juventus e la ricca offerta dell’Al Hilal. A patto, però, che i turchi paghino i 75 milioni della clausola rescissoria. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi nei prossimi giorni, il nigeriano potrebbe partire in ritiro col Napoli il 17 luglio.

Osimhen e Lukaku insieme a Napoli nella prossima stagione?

Sportmediaset lancia un’idea, francamente utopistica dati i costi d’ingaggio dei due giocatori, di un’accoppiata d’attacco per la prossima stagione del Napoli Lukaku-Osimhen:

Perché non sognare una super-coppia con Lukaku? Poteva accadere già la scorsa stagione, è vero, ma Antonio Conte aveva ammesso di essere arrivato a cose sostanzialmente già fatte (la rottura tra il giocatore e la società dopo un 2023/24 da incubo con il nigeriano che aveva spinto per andare via); ora sono passati 12 mesi, c’è di nuovo la Champions League da giocare e anche uno scudetto sul petto da difendere.

Il Corriere della Sera scrive che Dusan Vlahovic ha detto no al Napoli. La Juventus avrebbe voluto inserirlo nella trattativa per Osimhen ma il serbo a Napoli non ci vuole venire.

Il nigeriano piace al Milan che però al momento resta alla finestra, piace soprattutto alla Juventus, anche se il suo principale sponsor, Cristiano Giuntoli, sia andato via.

Il dg Comolli, dopo l’arrivo di David dal Lille, deve liberarsi dell’ingaggio monstre di Vlahovic (12 milioni) e rinegoziare il prestito di Kolo Muani con il Psg. Il gradimento di Osimhen c’è da tempo, resta il nodo economico. La Juve potrebbe «risparmiare» sul cartellino inserendo nella trattativa proprio il centravanti serbo: Dusan però si è messo di traverso e al Napoli avrebbe detto di no, immaginando di potersi svincolare a zero la prossima stagione. Il 15 luglio è una data importante: comincia il ritiro del Napoli e scade la clausola di Osimhen. Cosa succederà se nessun club estero l’avrà pagata e lui si ostina a rifiutare l’Arabia? Sarà a Dimaro agli ordini di Conte in una convivenza forzata.