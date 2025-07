Al Mondiale per club crollano i prezzi dei biglietti: Chelsea-Fluminense costava 473 dollari, oggi solo 13,40

Athletic: circa 11 euro per vedere la semifinale del torneo, invece di 400 euro. Al MetLife del New Jeresy costerà di più mangiare cheesesteak o una birra.

I prezzi dei biglietti per la semifinale del Mondiale per Club FIFA tra Chelsea e Fluminense, in programma martedì pomeriggio al MetLife Stadium, hanno subito un crollo impressionante. Oggi (sabato), il costo d’ingresso è sceso a soli $13,40 (circa 11 euro), rispetto ai $473,90 (circa 401 euro) di meno di 72 ore prima. Questo drastico calo rappresenta l’ultima mossa della Fifa per incrementare le presenze agli stadi, in un tentativo di dimostrare la validità della prima Coppa del Mondo per Club allargata a fronte di future edizioni e per attrarre club, emittenti e sponsor.

Al Mondiale per club crollano i prezzi dei biglietti

La situazione è tale che acquistare un biglietto per la semifinale potrebbe essere più economico di un cheesesteak o una birra al MetLife. Anche i settori inferiori, solitamente più costosi, hanno visto i prezzi scendere a $44,60 (circa 37 euro). Inoltre, The Athletic ha rivelato che la FIFA ha offerto quattro biglietti omaggio ai volontari del torneo per tutte le partite dei quarti di finale, ad eccezione di Real Madrid-Borussia Dortmund. Ai volontari che hanno ritirato i biglietti è stato chiesto di non indossare le loro divise, probabilmente per evitare confusione tra gli spettatori.

The Guardian spiega come La FIFA ha adottato un modello di prezzo dinamico per il Mondiale per Club, utilizzando Ticketmaster come portale di vendita ufficiale. Questo ha portato a frequenti e significative oscillazioni dei prezzi, spesso al ribasso. Ad esempio, il prezzo più basso per la prima semifinale al MetLife era di $473,90 mercoledì, per poi scendere a $44,60 entro venerdì a pranzo, a $27,90 sabato mattina e infine a $13,40 entro le 13:22 dello stesso giorno.

Interrogata sulla possibilità di rimborsi o sconti per i tifosi che avevano acquistato i biglietti a prezzi significativamente più alti, la FIFA non ha fornito risposte specifiche, né ha commentato se considerasse equo questo trattamento nei confronti dei tifosi paganti.

Semifinali e Impatto sull’Affluenza

Entrambe le semifinali si terranno al MetLife. La seconda partita vedrà affrontarsi il Real Madrid, che ha battuto il Borussia Dortmund, e il Paris Saint-Germain, vittorioso contro il Bayern Monaco. Per questa semifinale, il prezzo d’ingresso standard era di $978 mercoledì, scendendo poi a $199,60 sabato a pranzo. Dopo la vittoria del PSG, il prezzo è brevemente salito a $266,60 per poi stabilizzarsi nuovamente a $199,60.

La riduzione dei prezzi ha avuto un impatto positivo sull’affluenza. I due quarti di finale di venerdì hanno visto prezzi salire a $11, e la vittoria del PSG sul Bayern ha registrato un prezzo di $44, contribuendo a un’affluenza di 66.937 spettatori al Mercedes-Benz Stadium (circa l’89% della capacità). La partita del Chelsea contro il Palmeiras ha riempito circa il 95% del Lincoln Financial Field, mentre la vittoria del Fluminense sull’Al Hilal al Camping World Stadium ha registrato un’affluenza del 66%.

Il Futuro della Politica dei Prezzi Fifa

La FIFA ha confermato che intende utilizzare un modello di prezzi dinamico anche per la prossima Coppa del Mondo, che sarà co-ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico.

Cosa ne pensi di questa strategia di prezzi dinamici adottata dalla FIFA? Ritenete che sia un modo efficace per promuovere l’affluenza o possa creare frustrazione tra i tifosi?