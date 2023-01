De Ketelaere bello senz’anima: poco convinto e inconcludente. Ancora insufficiente (Gazzetta)

La colpa dello stop del Milan non è solo sua, ma, stella del mercato estivo ha dimostrato che la distanza tra riserve e titolari è troppo netta

“Non è solo colpa di Charles De Ketelaere se il Milan si è fermato di colpo, un attimo dopo aver preso lo svincolo d’uscita dalla Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali dichiarati. Ma è uno dei protagonisti negativi dello stop improvviso e dannoso: Charles, stella del mercato estivo, è in pista perché nella serata di ieri Pioli si è affidato alle riserve. E le riserve ancora una volta hanno dimostrato che la distanza dai titolari è troppo netta. Un esempio su tutti: Pobega e Vranck, insieme, non fanno Kessie, perso in estate. Senza Giroud, l’attacco non sfonda. Rafa non ha uno sprinter che possa sostituirlo: ma il d.t. Maldini ha ribadito che il club non correrà ai ripari a gennaio”.

La Gazzetta dello Sport commenta l’esclusione del Milan dalla Coppa Italia, con un’attenzione particolare su De Ketelaere.

“sicuramente più dentro al gioco, ingranaggio acquisito della macchina Milan, ma troppo poco convinto e perciò inconcludente. Va detto che a mettergli i bastoni tra le ruote ci pensa anche la sfortuna: il suo tentativo di testa, all’indietro, su azione d’angolo si stampa sul palo e poi facile presa di Milinkovic. Il portierone del Toro si mette in mezzo anche in un altro paio di conclusioni, mentre in un’altra occasione Charles vorrebbe scattare in pole con un colpo di tacco, ancora da corner, che finisce a lato. Da lì, più nulla. Pioli aveva concesso un po’ di riposo ai titolari, richiamati in corsa per necessità: Ketelaere aveva iniziato occupando l’area di rigore. O girandoci intorno come

gli è più usuale. In tutte le versioni, ancora insufficiente”.

In un altro pezzo, la rosea parla di De Ketelaere come di un bello senz’anima.

“E al 45’ ancora il bello senz’anima De Ketelaere aveva centrato la porta, trovando Milinkovic. Potrebbero sembrare segnali promettenti, più nel gioco, più pericoloso da finto centravanti, ma l’azione la porta Diaz e lui troppo spesso si limita ad aspettare e poi scompare come al solito. Fortuna per il Milan che Tonali è inesauribile, ma non tutti hanno la sua carica”.