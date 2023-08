Il Milan si arrende: impossibile vendere De Ketelaere, andrà in prestito all’Atalanta 

La voce circolava già ieri sera ma questa mattina, quando la confusione delle diverse voci che si rincorrono si è placata, la trattativa tra il Milan e l’Atalanta per De Ketelaere è diventata concreta.

L’Atalanta ha trovato un accordo di massima con i rossoneri sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il belga non ha ancora aperto del tutto al trasferimento ma la sensazione è che manchi poco alla conclusione dell’affare.

De Ketelaere, al primo anno al Milan, non ha reso giustizia alle aspettative. Maldini lo ha presso pensando a un certo Kakà. Trequartista tutta fantasia e piedi buoni che però nello scorso campionato ha totalizzato solo 1 assist. La casella dei gol segno lo zero.

Forse però la cura Gasperini potrebbe rimettere al mondo un talento cristallino che a Bruges aveva fatto innamorare il Milan. La Gazzetta dà l’affare per quasi chiuso:

“Manca solo il sì del giocatore e l’anno prossimo Charles De Ketelaere sarà un giocatore dell’Atalanta. Da tempo c’erano state richieste di informazioni e sondaggi più o meno allargati, ma i due club ne hanno parlato più approfonditamente solo negli ultimi tre giorni, quando la Dea ha deciso di mettere definitivamente la freccia sulla Real Sociedad, che si era dimostrata interessata al belga. Già martedì Milan e Atalanta sono arrivati ad una bozza di accordo, poi perfezionato ieri. Prestito oneroso di un anno con diritto di riscatto. Soluzione alla quale il Milan ha aperto dopo aver capito che non sarebbe stato facile arrivare ad una cessione definitiva senza rischiare una minusvalenza”.

Fabrizio Romano conferma la trattativa. Nel giro di poche ore De Ketelaere potrebbe vestire al maglia neroazzurra dell’Atalanta:

Atalanta have reached an agreement in principle with AC Milan to sign Charles De Ketelaere on loan with buy option clause 🇧🇪🤝🏻

No agreement with De Ketelaere yet; he has proposals from different countries including Spain, as per @MatteMoretto. Decision to be made soon. pic.twitter.com/6hbbbN2oZh

