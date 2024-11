La Coppa d’Africa 2025 si giocherà in Marocco d’estate, a 40 gradi

Ormai non è più calcio, è Squid Games. L’ultima volta, nel 2019 in Egitto, un giocatore ebbe un infarto per disidratrazione

Dopo i Mondiali invernali in Qatar ecco la Coppa d’Africa 2025 in Marocco… d’estate. Quando fa notoriamente freschetto. Non è più calcio, ormai è Squid Games. Sarà contento però De Laurentiis e con lui tutti i presidenti di club europei che non saranno costretti a rinunciare ai loro campioni nel periodo clou della stagione. Il calcio insomma anticipa il cambiamento climatico e decide che fondamentalmente se ne frega.

Nel comunicato stampa che annuncia la conferma del ct Walid Regragui, il Marocco scrive anche che “la 35a edizione della Can si disputerà durante l’estate del 2025”. Con temperature vicine ai 40 gradi.

Sarà la seconda volta che la competizione continentale africana si svolgerà in piena estate. L’ultima volta fu nel 2019, in Egitto. Durante il torneo, l’attaccante Samuel Kalu ebbe un infarto a causa della disidratazione.

A proposito, Osimhen è ancora in Coppa d’Africa

Victor Osimhen, al momento impegnato con la sua Nazionale, la Nigeria, in Coppa d’Africa, non è volato insieme alla squadra a Bouaké per la semifinale contro il Sudafrica. La partita è prevista domani per le ore 18 italiane. In questo momento, come riportato dall’account ufficiale della Nazionale, il calciatore è sotto osservazione medica e si attende di capire s esporta raggiungere la squadra e prendere parte all’incontro

I membri del team hanno viaggiato oggi da Abidjan a Bouaké con un volo Air Cote D’Ivoire delle 22:00. Osimhen, invece, non ha preso parte al viaggio a causa di un fastidio addominale. I medici della squadra hanno confermato che è stato posto sotto stretta sorveglianza e che un membro dell’équipe medica si trovava con lui ad Abidjan. Se sarà autorizzato entro domani mattina, si unirà al resto della squadra prima delle 17:00.

