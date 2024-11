Osimhen, problemi addominali. A rischio la semifinale di Coppa d’Africa

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, al momento impegnato con la sua Nazionale, la Nigeria, in Coppa d’Africa, non è volato insieme alla squadra a Bouaké per la semifinale contro il Sudafrica. La partita è prevista domani per le ore 18 italiane. In questo momento, come riportato dall’account ufficiale della Nazionale, il calciatore è sotto osservazione medica e si attende di capire s esporta raggiungere la squadra e prendere parte all’incontro

I membri del team hanno viaggiato oggi da Abidjan a Bouaké con un volo Air Cote D’Ivoire delle 22:00. Osimhen, invece, non ha preso parte al viaggio a causa di un fastidio addominale. I medici della squadra hanno confermato che è stato posto sotto stretta sorveglianza e che un membro dell’équipe medica si trovava con lui ad Abidjan. Se sarà autorizzato entro domani mattina, si unirà al resto della squadra prima delle 17:00.

Members of the team traveled from Abidjan to Bouaké today via a 10pm Air Cote D’Ivoire flight. Osimhen did not however make the trip as a result of an abdominal discomfort. Team medics confirmed that he has been placed under close watch with a member of the medical team staying… pic.twitter.com/G39LqaKcVA

