Inter, Chinè apre un fascicolo per la chiamata di Inzaghi nell’intervallo di Roma-Inter (Gazzetta)

Bastoni aveva parlato di una videochiamata nell’intervallo, Farris lo ha poi smentito. Aperta l’indagine sul dito medio di Acerbi ai tifosi giallorossi

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha deciso di aprire un fascicolo sulla presunta chiamata di Inzaghi ai suoi giocatori nell’intervallo di Roma-Inter.

In un primo momento, il procuratore non aveva intenzione di procedere. Poi, le diverse ricostruzioni stampa, tenute in gran considerazione dal procuratore, hanno fatto cambiare idee. Gazzetta però sottolinea che “difficilmente infatti si otterrà la prova della chiamata proibita“.

Oggi pomeriggio Chinè ascolterà i protagonisti della vicenda, il difensore Bastoni, Simone Inzaghi e Farris.

Sabato scorso, alla fine della partita Bastoni aveva parlato di una videochiamata tra i calciatori e Inzaghi, squalificato, che ha dato loro la scossa per ribaltare la partita. Ovviamente, si tratta di un comportamento proibito dalle norme. Il vice di Inzaghi, Farris, ha poi smentito le parole del suo calciatore parlando invece di una comunicazione dell’allenatore al suo staff che ha fatto da tramite.

Indagine su Acerbi per il dito medio

Infine, la Gazzetta scrive:

“Confermata l’apertura dell’indagine sul dito medio di Acerbi ai tifosi giallorossi in tribuna Montemario. Anche il difensore nerazzurro (a cui erano stati rivolti cori come “devi morire”) dovrebbe essere ascoltato in giornata“.

La Roma vince il premio della critica, è quasi contenta ma perde 4-2 dall’Inter

La Roma di De Rossi incassa la prima sconfitta dopo tre vittorie consecutive. Ma i giallorossi escono comunque bene dalla partita persa 4-2 all’Olimpico contro l’Inter. Soprattutto per un primo tempo giocato con grande ritmo, pressing asfissiante, oseremmo dire zemaniano. I giallorossi di De Rossi hanno sorpreso la capolista con un atteggiamento sfrontato. Nella ripresa, però, la Roma ha avuto un calo. Soprattutto all’inizio e nel giro di otto minuti la squadra di Inzaghi (oggi in tribuna per squalifica) ha ribaltato il risultato con Thuram: prima il pareggio e poi il francese ha costretto all’autogol Angelino nel disperato tentativo di anticipare l’attaccante.

