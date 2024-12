Il pareggio di Cagliari fotografa perfettamente la catastrofica stagione del Napoli (Guardian)

Il Guardian si pone domanda: di cosa hanno parlato De Laurentiis e Garcia se Adl non sapeva che Garcia non aveva mai visto il Napoli?

Il Guardian si occupa ancora del Napoli, per la seconda volta in questo lunedì di fine inverno. Dopo Jonathan Wilson è la volta di Nicky Bandini la giornalista che da sempre segue la Serie A per il quotidiano britannico. Bandini parte dall’ennesimo punto conquistato nel recupero dal Cagliari di Ranieri. E poi si sofferma sulla situazione del Napoli.

La rimonta subita al 96esimo

ben si adatta alla narrazione del catastrofico campionato del Napoli.

Il Napoli e una delle peggiori difese di sempre dello scudetto

Dopo aver vinto la Serie A per la prima volta in 33 anni, hanno dato vita a una delle peggiori difese del titolo di tutti i tempi. Noni in classifica, sono a 29 punti dall’Inter. Sono al loro terzo allenatore.

Come si è arrivati a questo? Il Napoli non solo ha vinto la Serie A la scorsa stagione, ma l’ha dominata, chiudendo con 16 punti di vantaggio al primo posto con più gol segnati e meno subiti. C’erano piccoli indizi alla fine della stagione che una parte della magia stava svanendo. Khvicha Kvaratskhelia, il vincitore del premio di MVP della Serie A, non ha segnato da marzo in poi. Il Napoli ha perso solo sette punti dalle prime 24 partite di campionato, poi però ha perso o pareggiato metà delle restanti 14.

Bandini poi si sofferma sulla fine del rapporto tra De Laurentiis e Spalletti, ricordando la pec, le accuse del presidente, la reazione di Spalletti nell’intervista di sabato scorso alla Gazzetta dello Sport.

Il pentimento postumo per Garcia

Il Guardian riporta del pentimento postumo di De Laurentiis per la scelta di Garcia.

De Laurentiis ha detto di essersi pentito di non aver esonerato Garcia subito dopo la conferenza stampa di presentazione quando Garcia confessò di non aver mai visto giocare il Napoli. Eppure quella dichiarazione del presidente faceva scattare la domanda: di cosa avevano parlato nel colloquio di lavoro?

Poi il Guardian passa alla fase Mazzarri e ricorda i nove gol segnati in dodici partite:

il minor numero di qualsiasi squadra in campionato durante il suo mandato.

Gli riconosce l’alibi dell’assenza di Osimhen.

Eppure questa stessa squadra all’inizio della stagione ha affrontato le assenze di Osimhen con Simeone e Raspadori. Attacco e centrocampo non hanno perso elementi chiave durante l’estate. È partito il solo Kim Min-jae. E se questo gruppo avesse bisogno di una difesa migliore, non sarebbe anche questa la responsabilità di De Laurentiis? Ha definito il ruolo di direttore sportivo come “non centrale” dopo che Cristiano Giuntoli, uomo cui si deve l’acquisto di Kvaratskhelia, ha lasciato per andare alla Juventus.

Il Guardian prosegue:

La programmazione della squadra è stata caotica: nessun sostituto adeguato per Kim, l’esclusione di Zielinski dalla Champions.

In una conferenza stampa all’inizio di questo mese, De Laurentiis ha offerto una difesa totale della sua attività di presidente del club, notando che il Napoli aveva chiuso il 2023 con un profitto di quasi 80 milioni di euro. Ha sottolineato come la contestuale proprietà del Bari portasse un vantaggio al Napoli, consentendo lo sviluppo di un maggior numero di giocatori, e ha parlato del film sullo scudetto del Napoli di prossima uscita e prodotto dalla sua Filmauro.

ilnapolista © riproduzione riservata