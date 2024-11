Il Napoli non lotta per lo Scudetto, ma è la squadra ad aver fatto più tiri in porta

Statistica riportata dal Corsport. 263 tiri fino ad ora, più di Inter (262) e Atalanta (240). Eppure, è solo il quinto attacco del campionato con 32 gol segnati.

Secondo una statistica riportata dal Corriere dello Sport, il Napoli è la squadra che ha effettuato maggiori tiri verso la porta avversaria, ben 263 fino ad ora in Serie A. Seguono l’Inter con 262 e l’Atalanta con 240.

Nello specchio della porta, invece, è la squadra di Gasperini a prendere il primato, con 118 conclusioni. Napoli e Milan 116, Inter 115. Lazio penultima con 72 conclusioni.

Per i tiri concessi alle squadre avversarie, tra le difese più solide c’è la squadra di Mazzarri (225), a parimerito con quella di Simone Inzaghi.

Gli azzurri, settimi in classifica, sono comunque tra le prime posizioni per tiri in porta e minor numero di conclusioni concesse; hanno però segnato solamente 32 gol (quinto miglior attacco del campionato).

Il giorno dopo Napoli-Verona, a Sky Sport fanno il punto della situazione. Massimo Ugolini, inviato Sky che segue da vicino la squadra di Mazzarri, commenta la prestazione di ieri pomeriggio contro l’Hellas. Ottimo Kvara che ritorno al gol dopo un mese e mezzo.

«Ieri grande protagonista Kvara, è tornato il gol che mancava da tanto tempo, l’ultimo contro il Cagliari. Gol fondamentale per mantenere le distanze con l’Atalanta, il Napoli ha dato segnali di ripresa anche se a tratti la mancanza di ritmo e la pressione ha penalizzato e ha condizionato la prestazione. Mazzarri bravo nel cambiare fisionomia alla sua squadra che ha finito con un 4-2-3-1. Lindstrom ha fatto bene. Diciamo che qualcosa è cambiato in meglio, il Napoli deve avere continuità. Servirà il Kvara che abbiamo visto ieri. Gol importante nell’ottica Champions aspettando il ritorno di Osimhen. Manca qualcosa sul punto di vista dell’intensità per tutti i 90 minuti. Soddisfazione di Mazzarri tangibile».

