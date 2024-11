Mazzarri bravo a cambiare fisionomia in corsa alla squadra (Sky)

«Ieri il Napoli ha finito con il 4-2-3-1. Ci sono segnali di ripresa ma manca qualcosa dal punto di vista dell’intensità per tutti i 90 minuti»

Il giorno dopo Napoli-Verona, a Sky Sport fanno il punto della situazione. Massimo Ugolini, inviato Sky che segue da vicino la squadra di Mazzarri, commenta la prestazione di ieri pomeriggio contro l’Hellas. Ottimo Kvara che ritorno al gol dopo un mese e mezzo. L’ultimo gol al Cagliari il 16 dicembre. Nel complessa una buona prestazione del Napoli, soprattutto dopo i cambi operati da Mazzarri. L’allenatore bravo a capire le difficoltà e a trovare le soluzioni giuste dalla panchina.

Il Napoli ieri ha cambiato pelle a partita in corso e ha trovato i tre punti

Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport:

«Ieri grande protagonista Kvara, è tornato il gol che mancava da tanto tempo, l’ultimo contro il Cagliari. Gol fondamentale per mantenere le distanze con l’Atalanta, il Napoli ha dato segnali di ripresa anche se a tratti la mancanza di ritmo e la pressione ha penalizzato e ha condizionato la prestazione. Mazzarri bravo nel cambiare fisionomia alla sua squadra che ha finito con un 4-2-3-1. Lindstrom ha fatto bene. Diciamo che qualcosa è cambiato in meglio, il Napoli deve avere continuità. Servirà il Kvara che abbiamo visto ieri. Gol importante nell’ottica Champions aspettando il ritorno di Osimhen. Manca qualcosa sul punto di vista dell’intensità per tutti i 90 minuti. Soddisfazione di Mazzarri tangibile».

Mazzarri: «La squadra ha imparato a difendere a tre e a quattro. Adesso possiamo anche cambiare in corsa»

In conferenza stampa, prima della partita, Mazzarri lo aveva detto. Il Napoli adesso è capace di cambiare pelle a partita in corso e in base all’avversario.

Difesa a quattro?

«Il modulo lo vedrete domani, in più posso dire: la squadra è riuscita a lavorare una settimana piena, è una cosa buona da qua alla fine dell’anno. Hanno imparato a difendere a tre con il 3-4-3, il 3-5-1-1 e a quattro. Fare più moduli può essere un vantaggio da qui alla fine dell’anno. Adesso possiamo anche cambiare in corsa e da qui alla fine dell’anno in base all’avversario».

