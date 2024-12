Il Bayern perde anche col Bochum, Harry Kane sbaglia un gol clamoroso calciando al terzo piano

La Süddeutsche. Terza sconfitta consecutiva. Upamecano espulso ancora. Ma l’ad del Bayern conferma Tuchel: «non è un tema all’ordine del giorno».

È notte fonda al Bayern Monaco. La squadra bavarese ha perso anche in casa del Bochum per 3-2. È la terza sconfitta consecutiva dopo quelle col Leverkusen e la Lazio. La Bundesliga è ormai lontana, il Leverkusen è otto punti avanti. Ma l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen ha assicurato che Tuchel non è in discussione. Come riporta la Süddeutsche, l’ad ha detto:

«Non credo alle roboanti dichiarazioni di sostegno agli allenatori. So cosa volete sentirvi dire, ma questi giuramenti di fedeltà sono già finiti dopo una settimana. Per questo lo dico a modo mio. Non è un tema all’ordine del giorno. Siamo concentrati sulle prossime partite». Alla domanda se Tuchel sarà ancora in panchina sabato contro il Lipsia, Dreesen ha risposto: «Certamente».

Harry Kane si mangia un gol clamoroso

La Süddeutsche comincia la cronaca della partita con un episodio chiave. È il 19esimo del primo tempo.

Il passaggio di Jamal Musiala con il collo del piede esterno: una poesia. Perfettamente sulla corsa di Harry Kane che ora si dirige da solo verso Manuel Riemann, e già sapete come reagirà il portiere del Bochum: agiterà le braccia all’impazzata e griderà. Il bomber del Bayern ha molto spazio davanti a sé. Ma Harry Kane non ha fatto quello che tutti si aspettavano da lui, cioè mettere la palla in porta. Ha invece sparacchiato nell’immaginario terzo piano come un difensore centrale qualsiasi che ha perso la testa per lo shock dell’occasione unica.

Il 2-0 mancato da Kane al 19esimo avrebbe dato al Bayern un comodo vantaggio e la ruota della storia avrebbe probabilmente girato decisamente a favore del Monaco. Ma tutto è andato in modo completamente diverso: il Bochum è tornato in partita e ha finito col vincere 3-2.

Upamecano lascia ancora il Bayern in dieci uomini

Il Leverkusen è a otto punti. Upamecano ha compiuto l’impresa di essere espulso due volte in cinque giorni. «Sembra un film dell’orrore che non finisce mai», ha detto Leon Goretzka dopo la partita.

Il quotidiano scrive che il Bayern ha smesso di giocare dopo la consueta – per la Germania – interruzione per protesta contro l’ingresso di fondi stranieri nella Bundesliga.

Nel finale, dopo aver segnato il gol del 3-2, Harry Kane ha sbagliato il colpo di testa del 3-3.

ilnapolista © riproduzione riservata