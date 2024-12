Cosa è successo al coraggioso Bayern? Sono diventati noiosi e prevedibili (The Athletic)

“Negli ultimi due anni, un’identità scolpita nella pietra ha iniziato a mostrare alcune crepe. Manca grinta, mentalità e aggressività”

The Athletic analizza la partita di ieri sera del Bayern Monaco, battuto in Champions dalla Lazio grazie a un rigore trasformato da Ciro Immobile. Secondo il sito inglese, i tedeschi hanno perso il coraggio che li caratterizzava. All’Olimpico si è visto un Bayern noioso. Una squadra deludente che negli anni aveva mostrato coraggio nel gioco e ha divertito i tifosi di tutta Europa.

“Il Bayern è sempre stato più duro, più veloce, più forte. Negli ultimi due anni, tuttavia, un’identità scolpita nella pietra ha iniziato a mostrare alcune crepe. La primavera scorsa, il club ha esonerato Julian Nagelsmann nel pieno della corsa al titolo, per via di una preoccupante mancanza di “spinta, mentalità, aggressività e potenza” in una squadra che prende quelle parole come un mantra. Il declino continua con il suo sostituto Thomas Tuchel, con lui il Bayern non è nemmeno più favorito in Bundesliga dopo aver schierato un 3-4-3 sperimentale ed essere stato umiliato dalla capolista Bayer Leverkusen lo scorso fine settimana”.

Cos’è successo al valore e al coraggio, a tutta quella roba da atleti del Bayern?

Contro la Lazio, Tuchel è tornato ad uno schema più classico e ad uno stile di gioco più conforme agli uomini in squadra. Almeno era questa l’intenzione. Il risultato però non è stato all’altezza delle aspettative.

“Ancor prima che Dayot Upamecano venisse espulso a metà del secondo tempo e Ciro Immobile successivamente segnasse il rigore vincente, il Bayern ha mostrato tanta grinta, mentalità, aggressività quanto un piatto di spätzle flosci (un piatto tipico tedesco, ndr). Come ha fatto il club più emozionante d’Europa a diventare così… prevedibile?“.

Tra i motivi della brutta prestazione, c’è anche Harry Kane. L’inglese è un attaccante diverso da tutti quelli che sono passati a Monaco di Baviera. Non è certo Lewandoski, Kane ama di più inserirsi tra le linee per rompere la linea difensiva avversaria. Questa tattica funzione benissimo in Bundesliga, meno in Champions contro la Lazio.

“La mancanza di un centravanti di punta ha fatto sì che il Bayern balbettasse in attacco. Kane tra le linee costringe i difensori a seguirlo e apre buchi in mezzo al campo. Contro la Lazio, però, i suoi compagni raramente hanno trovato Kane a centrocampo, il che significa che i difensori centrali non hanno dovuto seguirlo. Il Bayern non aveva abbastanza giocatori tra le linee per creare problemi alla Lazio. Il pressing del Bayern, con due vecchietti scricchiolanti davanti, era appena accennato. Era tutto così stranamente noioso. Cos’è successo al valore e al coraggio, a tutta quella roba da atleti del Bayern? Questi ragazzi erano fantastici”.

