I tifosi del Barcellona sono il più grande esercito del mondo di facce storte (El Paìs)

E’ una parola, adesso trovare, un sostituto di Xavi che gli vada bene. L’unico che non li disgusta è Pep Guardiola

Il Barcellona ha per tifosi “il più grande esercito di facce storte e accigliate del calcio mondiale”. Un gruppo di gente “che ha chiesto scusa a Bobby Robson molto tempo dopo averlo buttato dalla finestra e che ha disprezzato Van Gaal perché non gli ricordava abbastanza Cruyff”. Figurati, adesso, trovare un allenatore che prenda in mano la guida del Barcellona, dopo aver triturato anche Xavi. Ecco – scrive El Paìs – “ciò che dovranno affrontare i vari Míchel, Motta, Márquez, Flick o Torrent se si rivelassero i prescelti per la gloria”.

Rafa Cabeleira sfotte l’ambiente blaugrana. L’editorialista dice che “solo il ritorno – altamente improbabile – di Pep Guardiola sembra generare un certo consenso tra le diverse famiglie che compongono l’attuale censimento del Barça. Tutti gli altri, compresi Frank Rijkaard e Luis Enrique, sollevano qualche sospetto”.

Poi sottolinea anche, tra parentesi ma mica tanto, che il calcio è un ambiente così profondamente maschilista che nessuno ha nemmeno lontanamente immaginato che tra i pretendenti a quella panchina ci possa essere una donna.

“Si è appena aperto ufficialmente il casting per sostituire Xavi e i nomi dei possibili candidati cominciano a spuntare sulle pagine dei giornali come funghi in luoghi caldi, umidi e cupi. Tutti pensano di conoscere l’allenatore perfetto per mangiare il rospo. L’uomo perfetto, si potrebbe dire, visto che affidare a una donna la guida di una squadra maschile non è ancora contemplato negli attuali standard mentali del calcio professionistico: è stato provato nel tennis e il test ha finito per estinguersi in mezzo a un dibattito sessista , quindi immagina il risultato se la direzione sportiva del Barça avesse osato fare un solo passo in questa direzione. Sarà un uomo, come dicevo, e tra i tanti che si sentono ascoltare in questi giorni, nessuno sembra soddisfare appieno gli appetiti megalomani del tifoso del Barça”.

