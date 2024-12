Chiesa esce dal campo zoppicando dopo una botta alla caviglia (Video)

Sarà valutato dai medici in vista di Napoli-Juventus di domenica 3 marzo. I bianconeri hanno già perso Rabiot e Mckennie per infortunio.

Durante l’allenamento di questa mattina della Juventus, Federico Chiesa è uscito dal campo zoppicando dopo aver rimediato una botta alla caviglia da Alex Sandro.

L’attaccante non ha terminato l’allenamento per precauzione e sarà valutato successivamente dai medici in vista di Napoli-Juventus di domenica 3 marzo.

🚨#Chiesa si fa male dopo uno scontro con Alex Sandro pic.twitter.com/48Ay7hZ4ac — Andrea Bargione (@AndreaBargione) February 28, 2024

Ricordiamo che i bianconeri hanno già perso Adrien Rabiot e Weston McKennie durante il match contro il Frosinone. Potrebbero optare per l’esordio dell’argentino Alcaraz titolare, arrivato in prestito dal Southampton. Locatelli potrebbe essere spostato mezz’ala, così da fare spazio anche a Nicolussi Caviglia, lo scorso anno in prestito alla Salernitana.

C’è preoccupazione per Chiesa: Juve in trasferta a Napoli anche senza Rabiot e McKennie

Centrocampo da reinventare per il tecnico toscano. TuttoSport scrive:

Allegri dovrà presentarsi a Napoli senza due giocatori chiave di un centrocampo. La sua prima mossa sarà quasi certamente la replica di quella fatta quando Rabiot è dovuto uscire ieri al 29’ del primo tempo: l’inserimento di Alcaraz, che si è confermato intraprendente e dinamico. Limitandosi a scorrere la lista degli interni, oltre all’argentino toccherebbe a Miretti entrare nell’undici iniziale, ma l’ingresso del ventenne cresciuto a Vinovo non è così automatico. Miretti non ha sfruttato bene le tre occasioni da titolare di fila avute con Sassuolo, Lecce ed Empoli, tanto che dopo ha giocato solo 2 minuti a San Siro con l’Inter, rimanendo poi in panchina nelle ultime tre partite con Udinese, Verona e Frosinone, scavalcato nelle gerarchie proprio da Alcaraz.

L’infortunio di Rabiot:

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha subito un colpo involontario da Bremer al piede durante il match tra i bianconeri e il Frosinone. Ha lasciato il campo alla mezz’ora del primo tempo zoppicando.

