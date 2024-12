Allegri a Napoli senza Rabiot e McKennie. Pronto Alcaraz (TuttoSport)

In dubbio l’inserimento di Miretti. Allegri potrebbe inserire Locatelli come mezzala e in mezzo Nicolussi Caviglia

Domenica ci sarà la partita di campionato tra Napoli-Juve. Il Napoli è in cerca di riscatto, la Juve di consolidare la sua posizione in classifica. Nella partita contro il Frosinone, Allegri ha perso per infortunio Rabiot e McKennie.

Centrocampo da reinventare per il tecnico toscano. TuttoSport scrive:

Allegri dovrà presentarsi a Napoli senza due giocatori chiave di un centrocampo. La sua prima mossa sarà quasi certamente la replica di quella fatta quando Rabiot è dovuto uscire ieri al 29’ del primo tempo: l’inserimento di Alcaraz, che si è confermato intraprendente e dinamico. Limitandosi a scorrere la lista degli interni, oltre all’argentino toccherebbe a Miretti entrare nell’undici iniziale, ma l’ingresso del ventenne cresciuto a Vinovo non è così automatico.

Juve, dubbio per l’inserimento di Miretti a centrocampo

Miretti non ha sfruttato bene le tre occasioni da titolare di fila avute con Sassuolo, Lecce ed Empoli, tanto che dopo ha giocato solo 2 minuti a San Siro con l’Inter, rimanendo poi in panchina nelle ultime tre partite con Udinese, Verona e Frosinone, scavalcato nelle gerarchie proprio da Alcaraz. Allegri potrebbe rilanciarlo, ma un centrocampo con lui e l’argentino mezzali al posto di Rabiot e McKennie potrebbe risultare un po’ leggero. Così il tecnico bianconero potrebbe inserire sì Alcaraz, ma spostare Locatelli nella posizione dell’altra mezzala, inserendo in mezzo Nicolussi Caviglia. Da non escludere a priori anche l’impiego da centrale di centrocampo di Danilo (che dovrebbe recuperare), sempre con Locatelli mezzala.

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha subito un colpo involontario da Bremer al piede durante il match tra i bianconeri e il Frosinone. Ha lasciato il campo alla mezz’ora del primo tempo zoppicando.

Al posto del francese è entrato Alcaraz, neo acquisto (in prestito) della Juventus dal Southampton. I bianconeri, alla fine primo tempo, stanno pareggiando 2-2, doppietta di Vlahovic, che aveva rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita.

