Skriniar potrebbe restare fuori tutta la stagione, a rischio anche l’Europeo

Ieri durante la Supercoppa francese Psg-Tolosa ha subito un infortunio alla caviglia sinistra. Footmercato: i primi accertamenti non sono stati positivi.

Milan Skriniar ieri ha subito un infortunio alla caviglia sinistra durante Psg-Tolosa, Supercoppa francese, e potrebbe star fuori dal campo fino alla fine della stagione, rischiando quindi di non partecipare all’Europeo con la Slovacchia. Rmc Sport riporta:

“Questo infortunio non è banale: dovrebbe anche essere operato. Il giocatore potrebbe restare fuori per diversi mesi, anche fino alla fine della stagione. Un colpo duro per il Psg”.

Footmercato descrive i primi mesi dell’ex centrale dell’Inter nella sua nuova esperienza al Psg:

“Il difensore 28enne è stato il perno della difesa parigina mentre Kimpembe era infortunato e Marquinhos era quindi alla ricerca di un nuovo compagno di reparto. Luis Campos sperava, nel suo acquisto, di portare più carattere e leadership alla squadra. Anche se è stato un titolare dall’inizio della stagione, Milan Skriniar non ha ancora convinto appieno. Viceversa. Ha alternato partite buone e partite meno buone e ha mostrato limiti in particolare nel recupero palla e nella gestione della profondità, con evidente mancanza di velocità. Ieri il nazionale slovacco non ha giocato ancora una volta la sua migliore partita. E a peggiorare le cose, nonostante la vittoria del Psg per 2-0, è uscito dal campo per infortunio. Questo preoccupa molto il Psg perché dai primi accertamenti non appare nulla di buono”.

UN ESTRATTO DELL’INTERVISTA AL DIFENSORE SLOVACCO:

«Al Psg abbiamo il nostro modo di giocare. Vogliamo avere la palla e controllare il gioco. Questo è uno stile ideale perché quando hai il possesso, il tuo avversario non è più in grado di attaccarti, deve premere e correre per cercare di recuperare la palla. È davvero uno stile di gioco che mi piace e penso che lo stiamo facendo bene».

«In Ligue 1 ci sono molti giocatori forti, giocatori veloci, fisici. Questa è davvero la grande differenza con l’Italia. In Serie A, c’è forse un gioco più tattico mentre qui ci sono più gli uno contro uno contro con giocatori solidi. Quando le altre squadre affrontano il Paris Saint-Germain, spesso abbiamo l’impressione che sia come se stessero giocando in una finale di Coppa del Mondo. Ma dobbiamo essere preparati perché penso che abbiamo una delle migliori squadre del mondo».

ilnapolista © riproduzione riservata