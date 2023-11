Skriniar: «In Serie A c’è un gioco più tattico, in Ligue 1 i calciatori sono più veloci e fisici»

Ai canali ufficiali del Psg: «In Francia sono più frequenti gli uno contro uno. Mi piace lo stile di gioco di Luis Enrique, avere il possesso palla ti avvantaggia».

Milan Skriniar quest’anno è diventato un calciatore del Psg dopo tanti anni all’Inter. Ai canali ufficiali del suo nuovo club ha parlato delle sue sensazioni di queste settimane:

«Mi sento davvero bene. Finalmente sono dove volevo essere, e ho lavorato molto per questo».

Lo stile di gioco di Luis Enrique:

«Abbiamo il nostro modo di giocare. Vogliamo avere la palla e controllare il gioco. Questo è uno stile ideale perché quando hai il possesso, il tuo avversario non è più in grado di attaccarti, deve premere e correre per cercare di recuperare la palla. È davvero uno stile di gioco che mi piace e penso che lo stiamo facendo bene».

L’adattamento di Skriniar al fianco di Marquinhos:

«Marquinhos parla anche in italiano, quindi fin dal primo giorno ci siamo capiti. Per me è uno dei migliori difensori centrali del mondo e non lo dico perché gioco con lui, lo pensavo già prima di venire. In ogni caso, andiamo molto d’accordo, che è una cosa molto buona».

La differenza tra Ligue 1 e Serie A:

«In Ligue 1 ci sono molti giocatori forti, giocatori veloci, fisici. Questa è davvero la grande differenza con l’Italia. In Serie A, c’è forse un gioco più tattico mentre qui ci sono più gli uno contro uno contro con giocatori solidi. Quando le altre squadre affrontano il Paris Saint-Germain, spesso abbiamo l’impressione che sia come se stessero giocando in una finale di Coppa del Mondo. Ma dobbiamo essere preparati perché penso che abbiamo una delle migliori squadre del mondo».

Sui tifosi del Psg:

«Riceviamo energia dai nostri tifosi ogni partita. Sono sempre con noi. Anche quando abbiamo perso a Nizza, ci hanno applaudito. È davvero fantastico per noi, perché il legame tra una squadra e i suoi tifosi è qualcosa di molto importante e ci sentiamo davvero molto bene quando giochiamo davanti a loro».

LE PAROLE DELL’EX INTER VERSO MAROTTA:

«Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni in nerazzurro e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde. Oggi sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello dice, io non voglio creare casini e polemiche, io so come è andata e anche il mio agente. Oggi non è il momento di parlare, non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per il Psg»

