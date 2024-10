Schira: “Il Napoli di Mazzarri è anche peggio di quello di Garcia”

Il commento sui social dopo la sconfitta col Torino: Zero gioco e tatticamente in confusione. Urge svolta al più presto, altrimenti azzurri rischiano di non arrivare neppure in Europa League

Il Napoli crolla anche a Torino e torna a casa ancora una volta senza segnare una rete e con un sconfitta per 3 a 0. Una sconfitta che conferma il momento di crisi degli azzurri che non riescono, non solo a ripetere le prestazioni dell’anno scorso, ma neanche a vincere normalmente. Il paragone con il Napoli di Garcia, esonerato perché considerato colpevole dei pessimi risultati, è quanto meno doverosa. Bastano i numeri che sono impietosi e per percentuali che condannano Mazzarri

Concorda il giornalista Nicolò Schira che sui social scrive

Non ho risparmiato critiche a Garcia, ma con la stessa onestà va detto che il Napoli targato Mazzarri è ugualmente disastroso. Forse pure peggio. Zero gioco e tatticamente in confusione. Urge svolta al più presto, altrimenti azzurri rischiano di non arrivare neppure in EL…

Mazzarri inadeguato a risollevare il Napoli

Sui social anche il giornalista Paolo Bargiggia commenta l’ennesima disfatta degli azzurri contro il Torino e soprattuto il ruolo di Mazzarri chiamato a risollevare le sorti del Napoli dopo la scelta di inizio stagione di partite con Garcia in panchina come sostituto di Spalletti

Spiace per l’uomo, ma Mazzarri è completamente inadeguato per risollevare il Napoli. Non è però colpa sua se De Laurentiis lo ha messo in panchina pensando che bastasse fargli da badante. Forse adesso il patron avrà capito quanto erano importanti Spalletti e Giuntoli.

