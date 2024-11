Perez, la trattativa va a rilento perché l’Udinese cerca ancora il sostituto (Romano)

Perez potrebbe metterci un po’ ad arrivare a Napoli. L’Udinese sta temporeggiando perché ha bisogno di trovare un sostituto.

Lo scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

“Perez rimane vicino ad arrivare al Napoli, nessun cambio di rotta-accordo con l’Udinese per 16 milioni più due di bonus. Le tempistiche saranno più lente perché l’Udinese è ancora alla ricerca di un sostituto…e avrà bisogno di Nehuén contro l’Atalanta questa settimana“.

🔵🇦🇷 Nehuén Pérez remains close to joining Napoli, no changes — deal in place with Udinese for €16m plus €2m add-ons.

Timing will be slower and deal could be signed next week as Udinese are still looking for replacement… and they’ll need Nehuén vs Atalanta this weekend. pic.twitter.com/F1hhfrq2OL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024