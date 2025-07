Il Napoli vuole 18 milioni per Lindstrom: Manna sa che sarà difficile piazzarlo in Italia (Tmw)

Una delle meteore più grandi del Napoli degli ultimi anni è sicuramente Jesper Lindstrom, arrivato nell’estate del 2023 e rivelatosi un autentico flop come l’intera stagione 2023-24, quella chiusa al decimo posto. Il danese – la scorsa stagione in prestito all’Everton – è tornato alla base ma non per restare nel capoluogo partenopeo: partirà durante quest’estate. Il prezzo fissato dal club azzurro è di 18 milioni di euro. A seguire quanto riportato poco fa dal portale Tmw.

Da Zerbin a Zanoli fino a Lindstrom: la lista degli esuberi del Napoli