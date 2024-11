La probabile formazione per Sky Sport smentirebbe un ritorno al “sacro” 4-3-3. Al danese garantito il suo posto da “titolare” in panchina

Mazzarri pensa ad un 3-5-2 con Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce (e Lindstrom dallo psicologo)

Altro che 4-3-3. Poi magari le formazioni ufficiali smentiranno le supposizioni, intanto però per la partita con la Lazio Sky Sport ipotizza un Napoli col 3-5-2.

Pesano le tre squalifiche di Cajuste, Kvara e Simeone, e Mazzarri starebbe valutando una formazione più “attenta”. La possibile difesa a tre sarebbe composta da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo alto a destra, a tutta a fascia.

Invece a sinistra si profila una nuova bocciatura di Lindstrom: addirittura a sinistra potrebbe giocare Mazzocchi, nemmeno Mario Rui. In mezzo Lobotka da regista con Demme e Zielinski ai lati.

In attacco si va verso il tandem Politano-Raspadori. In panchina i nuovi acquisti Traoré, Ngonge e Dendoncker.

Ciò non toglie che nelle prossime partite potranno essere loro ad essere preferiti a Lindstrom, in una sorta di turnover per garantirgli il posto fisso in panchina.

LA CAMPAGNA DEL COMITATO DI LIBERAZIONE DI LINDSTROM

Come primo atto, costitutivo, il CLL si impegna ad intavolare una trattativa mediatica con Mazzarri. Ne chiediamo il rilascio immediato, con diritto di riscatto. Il tecnico ha troppa esperienza per non approfittarne. S’è speso nelle ultime settimane nella riesumazione del giovane-vecchio Zerbin, suo personale feticcio. La società per tutta risposta ha provato a spedirlo al Frosinone, e poi lo ha mandato al Monza. Chiediamo a Mazzarri di intestarsi un atto di fede, di fare di Lindstrom il suo nuovo Zerbin. Di concedergli asilo politico.

Saranno le giornate che s’allungano, le ore di luce in più, l’anticiclone africano che profuma di primavera incombente. Il gol di Lindstrom è nell’aria. Liberiamolo.

(Sostienici, dona il 5 per mille dello stipendio di Osimhen al CLL. Oppure invia un sms solidale al numero di Frustalupi. Basta poco, che ce vo’).

ilnapolista © riproduzione riservata