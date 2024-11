Napoli: con l’arrivo di Nehuen Perez, Ostigard può andare via (Sky)

«Il quinto acquisto di questa sessione di mercato costringe il Napoli a fare delle scelte importanti per la lista Champions. In due rischiano l’esclusione»

Neheun Perez sarà presto un giocatore del Napoli. Arrivano le prime conferme dell’affare con l’Udinese. Accettata l’offerta da 18 milioni complessivi (16 + due di bonus) dal club friulano. Adesso rimangono da sistemare alcune dettagli e il dialogo tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo è costante. Di fatto, il difensore è il quinto acquisto del Napoli e comporta per il club delle scelte in ottica lista Champions. Due infatti rischiano di rimanere esclusi.

C’è poi il tema Ostigard. Con l’arrivo del nuovo difensore, Mazzarri potrebbe lasciar partire il norvegese che ha un principio di accordo con il Genoa.

Arriva il difensore per Mazzarri

Il punto di Francesco Modugno, inviato Sky, sul nuovo acquisto del Napoli:

«Dialogo aperto tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo, il rapporto tra loro è storico per i tanti affari fatti insieme. C’è sempre qualcosa da sistemare, ma l’operazione Nehuen Perez è più che avviata. Affare da 16 milioni più due di bonus. Perez è il quinto acquisto del Napoli che poi comporta scelte importanti per la lista Champions. Due calciatori infatti rimarranno fuori e vedremo le scelte di Mazzarri e del suo staff. Il difensore centrale era la priorità del mercato, c’era l’esigenza di fare qualcosa in quel reparto. La sensazione ora è che Ostigard può andare via, il Napoli pensa di rimanere con 4 difensori centrale più il jolly Di Lorenzo. C’è anche Dendoncker, manca solo l’ufficialità. Si tratta di un mediano, con caratteristiche difensive. In carriera spesso ha fatto anche il centrale difensivo. Mazzarri voleva un difensore ben strutturato fisicamente, alto e forte di testa, e dal passo rapido, veloce. Perez, in qualche modo, risponde a questo identikit».

Perez-Napoli: questione di ore. Accordo con l’Udinese sulla base di 18 milioni (Sky)

Nehuen Perez al Napoli è ormai questione di ore. Lo scrive Gianluca Di Marzio su Twitter, citando la redazione di Sky Sport. Il difensore dell’Udinese vestirà la maglia azzurra del Napoli molto preso. C’è l’intesa tra i due club, l’affare potrebbe chiudersi già oggi. De Laurentiis e Pozzo hanno trovato la quadra giusta sulla base di 18 milioni di euro (circa 16 milioni più due di bonus). Al giocatore un contratto di 4 anni a 1,6 milioni circa a stagione.

“Napoli, in dirittura d’arrivo l’operazione per Nehuen Perez: accordo ormai in finalizzazione tra i due club e potrebbe definirsi tutto oggi, è questione di ore. Operazione totale da 18 milioni di euro (dovrebbe essere 16 milioni di euro più 2 di bonus)”.

