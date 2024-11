Meluso: «Chi vince? 50 e 50, ma noi siamo penalizzati»

A Mediaset: «Abbiamo le assenze di Mario Rui, Osimhen e Anguissa. Zerbin al Monza? Sarebbe un prestito secco»

Poco prima del fischio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, il ds azzurro, Mauro Meluso, è intervenuto ai microfoni Mediaset

Un successo può cambiare la stagione?

«È un trofeo importante, al di là delle motivazioni ci tentiamo tutti a fare nostra questa coppa. Sicuramente, se dovessimo vincere, ci darebbe anche una spinta emotiva per il prosieguo del campionato ed del doppio confronto Champions contro il Barcellona»

Percentuali di vittoria?

«Noi siamo rimaneggiati, con la defezione anche di Mario Rui che sarà in panchina ma non è al meglio per problemi di vesciche. Abbiamo diversi assenti, compresi Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa. Mi accodo alle parole di Politano che dice che siamo al 50 e 50 di possibilità e fare di tutto per portare la gara dalla nostra»

Zerbin?

«È un giocatore di qualità e gamba, ha progressione e forza fisica. La scelta è caduta su Zerbin per non schiacciarci troppo dietro. Il mister sceglie sempre con cognizione di causa, una scelta che condivido in pieno»

Andrà al Monza?

«Se dovesse andare via in prestito secco, poi tornerebbe alla base. È qualcosa ancora non decisa, vedremo nei prossimi giorni»

Come ha riportato oggi Sky Zerbin è stato inserito nella trattativa Popovic

“Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere al Monza. L’esterno classe ’99, decisivo nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli, è cercato anche dal Frosinone, ma la situazione di Popovic ha cambiato le carte in tavola. Come noto, il Napoli e il Frosinone stavano prendendo in sinergia il classe 2006 Popovic, ma i gialloazzurri si sono poi resi conto di non avere disponibile uno slot per gli extracomunitari. Il club di De Laurentiis ha quindi trovato un accordo con il Monza, che accoglierà quindi Popovic“.

