Problema al piede per Mario Rui, al suo posto Zerbin (Sky)

Secondo quanto riporta Di Marzio Mario Rui non ci sarà per la finale di Supercoppa Italiana, al suo posto non Mazzocchi ma Zerbin

A poco più di un’ora dal fischio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana, quando sembrava che la formazione del Napoli di Mazzarri fosse oramai certa, arriva l’imprevisto. Gli aggiornamenti del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, parlano infatti di un problema al piede per Mario Rui che non prenderà parte al match. Secondo Sky Walter Mazzarri al suo posto pare sia intenzionato a scegliere Alessio Zerbin e non Mazzocchi con Di Lorenzo alto e l’inserimento di un altro difensore.

Inter-Napoli, out Mario Rui

Una scelta strana considerando che oggi è arrivato l’annuncio dell’accordo trovato tra il Napoli e il Monza per il trasferimento di Zerbin. Lo stesso Di Marzio lo aveva annunciato

“#Calciomercato | @sscnapoli, #Zerbin al @ACMonzain prestito. Accordo raggiunto col giocatore e domattina dovrebbe formalizzarsi. Stesso percorso per #Popovic”.

L’accordo rientra nell’operazione Popovic

Intesa raggiunta tra il club biancorosso e l’ex attaccante di Pro Vercelli e Cesena, e nella mattinata di domani (martedì 23 gennaio) dovrebbe formalizzarsi l’accordo. Giocherà a Monza anche il giovane attaccante Popovic, per cui Napoli e Monza hanno sistemato gli ultimi dettagli: 6 mesi in biancorosso per il serbo e poi 5 anni di contratto con gli azzurri.

Zerbin in questa stagione ha collezionato 2 gol in 8 presenze complessive con il Napoli e vanta una presenza in Nazionale nella vittoria per 2-1 contro l’Ungheria. L’esterno classe ’99 ora si trasferirà fino a giugno al Monza con la formula del prestito secco.

