Mazzarri: «Il ritiro è stato produttivo, ci siamo riallenati in un certo modo»

A Dazn: «Alla Supercoppa ci penso da stasera. Preoccupato per Cajuste, sembra una roba muscolare. All’inizio ci è mancato un po’ di coraggio»

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana

«Anche il gioco oltre che lo spirito. Con una squadra ben messa in campo come la Salernitana non era facile. Hanno velocità e forza in contropiede. Siamo andati sotto alla prima uscita loro. Eravamo anche in emergenza numericamente, faccio i complimenti a tutti che sono stati calmi e hanno continuato a giocare. Abbiamo meritato questa vittoria».

Mancato coraggio?

«Si, è vero. Potevamo fare un po’ più in verticale. Bisogna anche capire che a centrocampo c’era Gaetano che era la prima volta da titolare. Cajuste diventerà veramente importante, ma deve ancora adattarsi al nostro calcio. Tante variabili in campo che potevano demoralizzarci. Invece siamo stati bravi, abbiamo tentato ogni cosa per fare gol. Non dico il possesso palla perché a volte non conta. Lo richiamo perché la squadra è abituata ad averlo. Torino è stata un parentesi particolare, a Torino è stata un partita diversa rispetto a quando abbiamo perso contro le altre squadre»

Cajuste?

«Sono preoccupato, mi ha detto che ha sentito qualcosa. Sembra una roba muscolare».

Vittoria del gruppo? La risposta di Mazzarri:

«Sono d’accordo. Si ma è vero anche che siamo stati bravi a non farli ripartire. Si tratta del recupero immediato, è una caratteristica del Napoli. L’abbiamo fatto già bene altre volte, a parte Torino, quella lasciamola stare. Anche oggi l’abbiamo fatto, ancora meglio. Contropiedi pesanti pochissimi, poi Candreva ha fatto quel gran gol. A livello di squadra abbiamo fatto veramente bene il recupero immediato».

Come sta la squadra dal punto di vista fisico? La Supercoppa?

«Alla Supercoppa ci penso da stasera. Il ritiro è stato produttivo, ci siamo riallenati in un certo modo. Mi godo la vittoria che per noi era fondamentale».

Mercato:

«I nomi, sapete benissimo, l’allenatore non ne parla dei nomi che non sono del Napoli. Lo scouting, il presidente, sono tutti concentrati per portare a casa i migliori giocatori possibili».

