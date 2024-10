Rrahmani: «Ritiro giusto lo ha detto Mazzarri, ma ho visto i miei compagni non felici»

A Dazn: «Spero di dare il meglio io e i miei compagni e passare quest’anno che è stato e sarà molto difficile»

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, autore del gol al 90esimo che ha portato agli azzurri la vittoria contro la Salernitana in un momento difficile, ha parlato a Dazn

Le parole di Rrahmani

Vittoria voluta

«C’è di tutto, c’è la tensione, ci sono situazioni non facili perché da essere campioni d’Italia era molto difficile giocare quest’anno. Oramai sarà così, sarà sempre difficile vincere, anche oggi abbiamo sofferto molto. Sono molto felice, speriamo di avere questa fortuna in futuro»

Hai avuto tempo di pensare

«La palla arrivava da dietro verso di me, non era pulita quindi ho stoppato e tirato, non c’era nulla da pensare. In campo non pensi nulla, non si possono spiegare le situazioni»

Come è stato il ritiro?

«Il ritiro giusto lo ha detto il mister, ma ho visto i miei compagni non felici perché devono avere una famiglia. Spero che ci sia servito e speriamo di iniziare a giocare meglio e fare risultati»

Per Rrhamani che mesi sono stati

«L’anno scorso ho fatto due gol, uno il 13 gennaio contro la Juve e poi contro l?Ataltana, è sempre bello fare gol, sono molto felice, ma non lo sono perché stiamo subendo molti gol, troppi e non è un buon segnale. Spero di dare il meglio io e i miei compagni e passare quest’anno che è stato e sarà molto difficile»

ilnapolista © riproduzione riservata