Il Telegraph promuove Kyrgios commentatore tv: «Non è stupido come sembra»

Sta coprendo gli Aus Open per Eurosport e Espn: “È una boccata d’aria fresca, è ben accoppiato con McEnroe, una specie di spirito affine”

“Nick Kyrgios per fortuna non è stupido come sembra“. A suo modo il Telegraph fa i complimenti all’australiano per la sua nuova carriera da commentatore del tennis in tv. Secondo il critico tv del giornale inglese ha un futuro, per quando deciderà di chiudere con l’agonismo.

“Complimenti a Eurosport per essersi avvalso dei servizi di Nick Kyrgios agli Australian Open – scrive Alan Tyers – una scelta audace e che ha dato i suoi frutti”.

Kyrgios commentatore agli Open

Il tennista sta coprendo gli Australian Open sia per Eurosport che su Espn negli Stati Uniti. “È una boccata d’aria fresca – scrive il Telegraph – Kyrgios è, come dicono i giovani, un “vibes guy”, un tipo che dà vibrazioni: appassionato, senza filtri, capace di navigare sulle proprie emozioni per giocare in modo superlativo, ma anche incline a lasciarsi sopraffare dai propri sentimenti e a crollare”.

E se è vero che “i giocatori impeccabili non sono necessariamente i migliori commentatori, la miscela di sfacciataggine e bisogno di attenzione di Kyrgios è una combinazione piacevole. È particolarmente ben accoppiato con John McEnroe, una specie di spirito affine, su Espn. Eurosport invece ha utilizzato Kyrgios più come un occasionale uomo di folklore, probabilmente immaginando che la gente non voglia abboffarsi di una cosa buona. Gli hanno fatto fare le chiacchierate post-partita con i giocatori, sotto la supervisione di un adulto tipo Barbara Schett”.

Al Telegraph Kyrgios è piaciuto un sacco: “Le felpe con cappuccio e i cappellini da baseball in stile Kevin The Teenager nascondono uno che sa parlare in modo ponderato e penetrante quando l’umore lo prende bene”.

“Anche se il posto migliore per Kyrgios resta il campo da tennis, è stato una gradita sorpresa televisiva. Si spera che questo possa essere l’inizio di una lunga e divertente seconda carriera nei media”.

