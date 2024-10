La sua cessione fu annunciata da De Laurentiis al Corsport. Per Barak la Fiorentina vuole sei milioni, prestito con obbligo di riscatto

Elmas, dopo 20 giorni va ancora sostituito. L’ultimo nome è Barak.

La Fiorentina vuole sei milioni. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Nelle difficoltà di questo gennaio, Mauro Meluso, il diesse, ha lanciato una proposta a costi contenuti: Antonin Barak (29 anni) è stato suo centrocampista al Lecce, faceva il terzo del 4-23-1, e dunque avrebbe la natura per andare a coprire il vuoto che ha lasciato Elmas. La Fiorentina ci sta ma a certe condizioni: ad esempio, prestito con obbligo di riscatto; Adl invoca il diritto. Con sei milioni si può concludere, forse persino in giornata, perché troppo tempo è già volato via. Però intanto nel vasto orizzonte rimane Kouadio Koné (23 a maggio) che al Borussia Mönchengladbach viene pagato secondo abitudini e possibilità tedesche (4 milioni o giù di lì) e che dunque un po’ fa impallidire il Napoli. E ancora al Gladbach è stato chiesto il prestito di Florian Neuhaus (26).Ma sempre in Bundesliga, all’Eintracht, c’è uno svedese che pare abbia sedotto: Hugo Emanuel Larsson è un bimbetto (19 anni, 20 a giugno) che ha un suo mercato (25 milioni, forse qualcosina in più) e caratteristiche che vengono considerate idonee.

Va ancora sostituito Elmas la cui partenza è stata annunciata venti giorni fa da De Laurentiis in un’intervista proprio al Corriere dello Sport. Era il 22 dicembre.

Elmas?

De Laurentiis: «Già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti».

Però quest’anno ha giocato poco.

«Spalletti lo aveva avuto anche l’anno precedente, per poterlo valutare. Quest’anno abbiamo avuto due allenatori».

