De Laurentiis dice che Zielinski andrà all’Inter: «È più abituato a certe nebbie che al sole»

Nell’intervista al Corsport in cui conferma che il rinnovo di Osimhen è in dirittura d’arrivo e che Elmas è stato già venduto

DE LAURENTIIS DICE CHE ZIELINSKI ANDRÀ ALL’INTER (CORSPORT)

Intervista di De Laurentiis al Corriere dello Sport. Parla anche di calciomercato e del futuro tecnico del Napoli.

Operazioni in entrata.

De Laurentiis: «Almeno tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due».

Elmas?

De Laurentiis: «Già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti».

Però quest’anno ha giocato poco.

«Spalletti lo aveva avuto anche l’anno precedente, per poterlo valutare. Quest’anno abbiamo avuto due allenatori».

Zielinski?

«Stiamo parlando».

Che vuol dire?

«Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie». Evidente il riferimento all’Inter.

E Osimhen? Lei ha promesso due o tre volte che firmava, ma stiamo ancora aspettando.

«L’ho detto e lo ripeto: siamo in dirittura d’arrivo».

Il Napoli sta pensando seriamente a Samardzic. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica.

Ci saranno almeno tre acquisti. Il primo è un terzino destro. Zanoli andrà al Genoa (ma piace pure al Frosinone che ha chiesto informazioni anche su Zerbin) e il Napoli sta lavorando al sostituto: piace molto Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Il 28enne originario di Barra ha ovviamente detto sì all’azzurro, ma bisogna limare l’accordo tra i due club. L’alternativa è Davide Faraoni del Verona, già cercato quest’estate. Possibili novità pure in mediana: Anguissa parteciperà alla Coppa d’Africa con il Camerun e il Napoli pensa ad un mediano fisico come il francese Soumarè, ma ci sarà anche un altro acquisto perché Elmas è ad un passo dal Lipsia che ha offerto 25 milioni per il macedone.

Il Napoli sta pensando seriamente a Samardzic: il 21enne tedesco è ancora all’Udinese (in estate è fallita la trattativa con l’Inter) e non è mai sparito dai radar di mercato del club azzurro. Samardzic sarebbe un acquisto in prospettiva considerando pure l’incertezza relativa al futuro di Zielinski che è in scadenza di contratto: il Napoli è pronto ad offrire un quadriennale importante al polacco, ma intanto potrebbe concludere al più presto l’affare Samardzic che ha segnato al Maradona lo scorso 27 settembre nel 4- 1 rifilato dagli azzurri ai friulani. :

