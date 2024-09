Simeone: «Un giorno tornerò ad allenare in Italia, prima o poi arriverà questa possibilità»

A Sky: «Quando ho visto la Lazio nel girone ho sperato che passasse e così è successo»

La conferenza stampa di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, alla vigila della partita di Champions contro la Lazio è durata appena sette minuti.

«Non dimenticherò mai i biancocelesti per quello che mi hanno dato. Amo molto la Lazio. Sono felice che entrambi i club hanno già superato il turno».

Sulla partita:

«Se farò dei cambiamenti nella formazione? Valuteremo di volta in volta, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Adesso siamo in fiducia e siamo cresciuti. Al Metropolitano abbiamo una tifoseria straordinaria: ci danno energia, li sentiamo vicini, abbiamo bisogno di loro. La partita con la Lazio sarà difficile: cercheremo di portarla dalla nostra parte sfruttando i loro punti deboli. Morata è probabilmente in uno dei suoi momenti migliori, sta avendo continuità: è tutto merito suo. Non c’è la mia influenza».

Le parole di Simeone a Sky

Simeone ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida Champions di domani contro la Lazio.

«Il primato conterà tanto per noi e per loro, non è determinante ma importante soprattutto per la società. Quando ho visto che avremmo avuto la Lazio nel girone ho sperato di passare entrambe e così è successo. Loro hanno fatto una bella Champions, sarà una partita dura con un bel calcio».

Come si spiega la doppia velocità della Lazio?

«Non posso parlare di questo, non seguo tutte le partite. Ma la Champions piace molto ai giocatori e ha motivazioni più alte rispetto al campionato».

I meriti di Simeone su Morata:

«Nessuno, noi facciamo solo il meglio per stimolarlo. Lui è cresciuto personalmente e anche per questo sta facendo bene in questa stagione».

Quando ritornerà il Cholo in Italia?

«Mi piace tanto l’Italia. Sicuramente un giorno ci andrò, in qualche momento arriverà sicuramente questa possibilità».

