Osimhen è il secondo miglior marcatore della Serie A nel 2023

24 gol in 34 partite per il nigeriano, con una media di un gol ogni 111 minuti. Davanti a lui, Lautaro con 29 reti; completa il podio Berardi con 20 gol.

Tra i dieci migliori marcatori della Serie A del 2023 il podio è formato dal capitano dell’Inter Lautaro Martinez, Victor Osimhen del Napoli e Domenico Berardi del Sassuolo.

L’argentino ha totalizzato 29 gol in 39 partite. Osimhen, invece, è fermo a 24 in 34 match, con una media di un gol ogni 111 minuti. Terzo posto per l’ala nero-verde, che ne ha totalizzati 20 in 23 partite.

Al quarto posto Romelu Lukaku, che con le maglie di Inter e Roma è riuscito a totalizzare 17 gol in 36 partite di campionato. Quinto il rossonero Giroud con 16 reti in 35 match. Seguono Dia della Salernitana e Lookman dell’Atalanta, rispettivamente con 14 gol in 32 partite e 13 in 34 partite.

Nelle ultime tre posizioni della top 10 troviamo Riccardo Orsolini (13 reti in 33 apparizioni), Rafa Leao (12 gol in 36 partite) e Sanabria del Torino (12 gol in 38 match giocati).

LA MEDIA PUNTI DEI TECNICI:

Nella classifica degli allenatori che possiedono la miglior media punti dell’anno comanda Luciano Spalletti con il Napoli; oltre ad aver vinto lo scudetto, da gennaio a maggio ha totalizzato 49 punti in 23 gare con una media di 2,13 punti a partita. Chiudono il podio Simone Inzaghi con l’Inter (83 punti in 39 giornate, media 2,12) e Massimiliano Allegri con la Juventus (78 punti in 39 giornate, media 2,00). Al quarto e quinto posto si posizionano Stefano Pioli con il Milan (69 punti in 39 giornate, con una media di 1,76) e Maurizio Sarri con la Lazio (65 punti in 39 giornate e una media di 1,66).

