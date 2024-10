Spalletti è il miglior allenatore per media punti in Serie A nel 2023

49 punti in 23 gare con una media di 2,13 punti. Chiudono il podio Inzaghi (83 punti in 39 match) e Allegri (78 punti in 39 match). Mourinho nono.

Con le ultime partite di ieri, si è conclusa la Serie A per quanto riguarda il 2023. Nella classifica degli allenatori che possiedono la miglior media punti dell’anno comanda Luciano Spalletti con il Napoli; oltre ad aver vinto lo scudetto, da gennaio a maggio ha totalizzato 49 punti in 23 gare con una media di 2,13 punti a partita.

Chiudono il podio Simone Inzaghi con l’Inter (83 punti in 39 giornate, media 2,12) e Massimiliano Allegri con la Juventus (78 punti in 39 giornate, media 2,00).

Al quarto e quinto posto si posizionano Stefano Pioli con il Milan (69 punti in 39 giornate, con una media di 1,76) e Maurizio Sarri con la Lazio (65 punti in 39 giornate e una media di 1,66).

Sesta posizione per Vincenzo Italiano con la Fiorentina, che totalizza 64 punti in 39 giornate e una media punti di 1,64. Un punto in meno è quello di Thiago Motta con il Bologna, 63 in 39 giornate; media punti di 1,61; a pari merito c’è Gasperini con la sua Atalanta.

Occupano gli ultimi due posti della classifica Josè Mourinho con la Roma (61 punti in 39 giornate, media di 1,56) e Raffaele Palladino con il Monza (57 punti in 39 giornate, con una media di 1,46 punti a partita).

IL NAPOLI SOFFRE L’ASSENZA DEL NEO CT DELLA NAZIONALE:

Repubblica: L’effetto Spalletti si è consumato come un fiammifero e De Laurentiis è rimasto quasi senza accorgersene con il cerino in mano, correndo ai ripari finora senza successo con la staffetta in panchina tra Garcia e Mazzarri, alternati al timone di una barca che fa acqua da tutte le parti.

