Napoli-Inter: Zielinski favorito su Elmas (Sky)

Stasera alle 20:45 appuntamento al Maradona per la sfida tra Napoli e Inter. Sarà una sfida importante per i partenopei, che avranno l’occasione di recuperare tre punti dalla vetta.

Zielinski sembra aver recuperato la botta subita al Bernabeu. Secondo Sky c’è un ballottaggio tra lui ed Elmas, con il polacco favorito sul giocatore macedone.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

INTER (3-5-2), probabile formazione: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

I convocati del Napoli per la sfida di stasera:

Tra i convocati degli azzurri rientra Lindstrom; il danese si era infortunato durante la sosta delle Nazionali.

Gli altri convocati: Gollini, Idasiak, Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani; Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Undici anni fa volle l’Inter dopo aver portato il Napoli secondo in classifica, a ridosso della Juventus di Conte, e per Milano rifiutò anche la Roma. Era il momento clou della sua carriera, il ritorno in panchina sotto il Vesuvio inaugura invece la stagione della rivalsa dopo quasi due anni lontano dalla scena.

IL MERCATO DEL NAPOLI (CorSport):

La cessione di Kim per 58 milioni al Bayern ha privato il Napoli di uno dei più forti difensori in Europa. La campagna acquisti ha fallito l’adeguato rafforzamento della difesa. Il Napoli è ripartito con l’acquisto del brasiliano Natan, 22 anni, preso per 10 milioni dal Brigantino, e con il rientro di Zanoli dalla Sampdoria. Nessun serio investimento per un difensore all’altezza di Kim, mentre si sono spesi 25 milioni per l’attaccante Lindstrom e 12 milioni per il centrocampista Cajuste. In estate, per la difesa, pare che il Napoli si sia interessato all’austriaco del Lens Kevin Danso (25 anni, 1,90), all’inglese Kilman del Wolverhampton (26 anni, 1,93, richiesta di 40 milioni), al croato Sutalo della Dinamo Zagabria (23 anni, 1,88), al belga Vermereen dell’Anversa (18 anni, 1,80), al giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach fisicamente molto forte (26 anni, 1,86), al greco Kostas Mavropanos dello Stoccarda molto tecnico (25 anni, 1,94). Nessuno di questi è arrivato. Il mercato di gennaio impone al Napoli di mettere a segno l’ingaggio di un forte centrale difensivo.

