Napoli-Inter: possibile forfait per Bastoni, lo staff non vuole rischiare una ricaduta (Gazzetta)

Le speranze di vedere il difensore al Maradona sono estremamente basse. Viste le rotazioni di mercoledì, Inzaghi schiererà i titolari

Napoli-Inter: possibile forfait per Bastoni, lo staff non vuole rischiare una ricaduta

Domenica sera il Napoli ha l’opportunità di accorciare in classifica e portarsi a -7 dall’Inter. La sfida del Maradona proprio contro i nerazzurri sarà un altro test per Mazzarri che ritrova Osimhen dal primo minuto. Sul fronte Inter, Inzaghi può contare sui titolarissimi dopo il massiccio turnover di Champions. All’Inter però mancheranno alcuni difensori importanti. Oltre a Pavard, quasi sicuramente sarà assente anche Bastoni. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport:

“L’obiettivo di Alessandro Bastoni è verosimilmente Inter-Udinese di sabato 9 dicembre: per la trasferta di Napoli le speranze di convocazione non sono nulle, ma estremamente basse. La decisione definitiva verrà presa sabato dopo la rifinitura della vigilia, ma l’impressione è che lo staff non voglia rischiare una ricaduta per uno dei giocatori chiave della rosa. Portare il 24enne al Diego Armando Maradona potrebbe essere un azzardo“.

Scelte obbligate, di conseguenza, per Inzaghi. Davanti a Sommer, che rientra tra i pali dopo aver lasciato il posto ad Audero in Champions, ci saranno Darmian, Acerbi e De Vrij.

La probabile formazione dell’Inter secondo la Gazzetta:

“Tutte le rotazioni di mercoledì lasciano poi intendere uno schieramento contro il Napoli caratterizzato dai cosiddetti titolari: Denzel Dumfries e Federico Dimarco in fascia, in mezzo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan più i soliti Marcus Thuram e Lautaro Martinez davanti”.

La probabile formazione del Napoli contro l’Inter

Sky ha raccolto le informazioni dai suoi inviati per costruire le probabili formazioni di Napoli-Inter

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, che non è ancora in condizioni perfette di salute, sta monitorando la situazione di Zielinski. Il centrocampista polacco non è ancora tornato in forma, ma contro l’Inter dovrebbe stringere i denti ed essere titolare in mediana. Qualora non dovesse farcela, sarebbero pronti al posto suo sia Elmas che Cajuste. Osimhen ha continuato a macinare minuti nelle gambe tra Bergamo e Madrid e dovrebbe partire titolare. Difficilmente però resterà in campo per tutta la partita.

Juan Jesus dovrebbe essere confermato a sinistra al posto degli infortuni Rui e Olivera. Mazzarri non ha dubbi su Meret, che resterà portiere titolare.

ilnapolista © riproduzione riservata