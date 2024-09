Mazzarri potrebbe schierare Juan Jesus centrale con Rrahmani (Gazzetta)

Il tecnico toscano sta pensando di rivoluzionare la difesa contro la Juve per sopperire alle assenze degli infortunati

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juve domani sera, Mazzarri dovrà far fronte ad alcune difficoltà oggettive. Innanzitutto la difesa azzurra che continua a prendere gol e dall’altro lato le assenze proprio in quel reparto dei due terzini sinistri infortunati che lasciano il Napoli in difficoltà. Proprio per questo, scrive la Gazzetta dello Sport il tecnico toscano ha provato ieri una soluzione alternativa che potrebbe aiutarlo a contenere i bianconeri

“Ieri in allenamento il tecnico ha inserito Juan Jesus in mezzo accanto a Rrahmani, al posto di Ostigard. Vedremo se il toscano deciderà di puntare sull’esuberanza fisica del norvegese o sul senso della posizione e la maggiore esperienza del brasiliano. Ma al di là dei centrali servirà un filtro maggiore a centrocampo perché contro l’Inter gli gli sfondamenti centrali hanno provocato i primi due gol subiti”

NONOSTANTE LA CLASSIFICA LE STATISTICHE DICONO CHE IL NAPOLI HA LA ROSA MIGLIORE

“I numeri dipingono Juve-Napoli al contrario, dunque, rispetto a quanto afferma la classifica. Un’ulteriore conferma del fatto che gli azzurri, primi in Serie A per possesso palla medio a partita (32’ 51’’), per tiri (248), per calci d’angolo (93) e secondi per numero di pali e traverse (10, più sfortunato solo il Frosinone con 12), più in generale ai vertici in tutte le statistiche che riguardano gli indici di pericolosità, stanno raccogliendo decisamente meno di quanto producono”.

“Unendo e mescolando le due rose, infatti, nei primi dieci per qualità di prestazioni in campionato spiccano ben 7 campioni d’Italia: il più bravo fin qui è stato Politano; non a caso 19 partite su 19 disputate contando anche le altre competizioni, non ci rinunciava mai neppure l’incerto Garcia (neppure dopo il “vaffa” mimato con il braccio da Matteo in Napoli-Fiorentina). Segue l’altro folletto imprevedibile di nome Lobotka, 168 cm di tecnica e due piedi da favola che Mazzarri sta tirando finalmente a lucido. E poi Kvara (4°), Di Lorenzo (5°), Zielinski (6°), Anguissa (9°) e lo sfortunato Olivera (ginocchio ko), attualmente in posizione 10”.

