Per le statistiche il miglior calciatore tra Juve e Napoli fino a questo momento è Politano (Corsport)

Il Corriere dello Sport riprende uno studio statistico di Opta sullo scontro di domani sera tra Juve e Napoli, che mette in evidenza come, nonostante i punti in classifica che separano le due formazioni il Napoli sia decisamente favorito sotto alcuni punti di vista

“I numeri dipingono Juve-Napoli al contrario, dunque, rispetto a quanto afferma la classifica. Un’ulteriore conferma del fatto che gli azzurri, primi in Serie A per possesso palla medio a partita (32’ 51’’), per tiri (248), per calci d’angolo (93) e secondi per numero di pali e traverse (10, più sfortunato solo il Frosinone con 12), più in generale ai vertici in tutte le statistiche che riguardano gli indici di pericolosità, stanno raccogliendo decisamente meno di quanto producono”.

“Unendo e mescolando le due rose, infatti, nei primi dieci per qualità di prestazioni in campionato spiccano ben 7 campioni d’Italia: il più bravo fin qui è stato Politano; non a caso 19 partite su 19 disputate contando anche le altre competizioni, non ci rinunciava mai neppure l’incerto Garcia (neppure dopo il “vaffa” mimato con il braccio da Matteo in Napoli-Fiorentina). Segue l’altro folletto imprevedibile di nome Lobotka, 168 cm di tecnica e due piedi da favola che Mazzarri sta tirando finalmente a lucido. E poi Kvara (4°), Di Lorenzo (5°), Zielinski (6°), Anguissa (9°) e lo sfortunato Olivera (ginocchio ko), attualmente in posizione 10”.

