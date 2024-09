Mazzarri ha restituito al Napoli un senso di libertà, magari poi toccherà tornare indietro (Guardian)

“Lo avevano perso con Garcia, Kvaratskhelia contro l’Inter vagava per l’attacco, ma subiscono troppo gol”

“È troppo presto per giudicare il secondo periodo di Mazzarri come allenatore del Napoli”, scrive il Guardian. Che però poi qualcosa dice. “Le prime indicazioni sono che ha restituito alla sua squadra un senso di libertà che era stato perso sotto Garcia. Kvaratskhelia contro l’Inter vagava per l’attacco, a volte scambiandosi completamente da sinistra a destra. Forse alla fine sarà necessario tornare indietro nella direzione opposta“. Perché “il Napoli ha subito sette gol negli ultimi cinque giorni. È improbabile che il calendario serva nuovamente a Real Madrid e Inter in partite consecutive, ma questa è stata una settimana difficile per una squadra le cui speranze di conservare il titolo sembrano già finite”.

Per Nicky Bandini, firma della rubrica dedicata alla Serie A per il quotidiano inglese “la sconfitta lascia il Napoli a 11 punti dalla capolista. Ha raccolto solo due vittorie e un pareggio in sette partite allo Stadio Diego Maradona. Mazzarri non ha parlato con i giornalisti, decidendo saggiamente che era meglio non rischiare un commento sulle decisioni arbitrali di cui avrebbe potuto pentirsi”.

Mica come Mourinho… “Ognuno ha il proprio approccio a tali questioni – scrive ancora Bandini – Domenica sera Mourinho – che parla correntemente l’italiano nelle conferenze stampa da quando è arrivato all’Inter nel 2008 – è tornato al portoghese per un’intervista su Dazn, dicendo che il suo italiano non era abbastanza solido da evitare malintesi”. A questo punto “la battaglia per i posti in Champions League si preannuncia già feroce, con appena quattro punti separano Roma e Napoli dalla Lazio al nono posto, anche se forse è ancora troppo presto per preoccuparsi di questi dettagli.

